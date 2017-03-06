Умер актер Александр Кузнецов

В Москве на 82-м году жизни скончался актер и писатель Александр Кузнецов, передает gazeta.ru со ссылкой на ТАСС.

”Александр Всеволодович Кузнецов скончался. Прощание состоится в Первой градской больнице 7 марта в 13.00 мск”, — говорится в сообщении.

Александр Кузнецов родился 21 мая 1935 года в Москве. Дебют в кино состоялся в 1959 году у Григория Чухрая в ”Балладе о солдате”. Среди лучших работ актера: Слава (”Утренние поезда”), часовой (”Адъютант его превосходительства”), дядюшка Домовой (”Там, на неведомых дорожках”).

Он также преподавал во ВГИКе — сначала на актерском курсе Алексея Баталова, а затем на режиссерском курсе Марлена Хуциева. С середины 1980-х годов занялся литературной деятельностью, стал автором четырех книг.