10.06.2017, 21:10

Умер актер Адам Уэст, сыгравший культового Бэтмена 1960-х


bbcrussian.com
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Adam West
Adam WestFoto: Brandon Voight / Splash News, Vida Press

88-летний актер, телезвезда 1960-х годов и автор классического телевизионного образа Бэтмена Адам Уэст, умер от лейкемии в Лос-Анджелесе, сообщили родственники актера.


Уэст известен своей ролью Бэтмена в телесериале 1960-х годов, ставшем важной частью американской массовой культуры.


Однако после закрытия сериала его карьера пошла на спад, и Уэсту, прочно ассоциировавшемуся с образом Бэтмена, сложно было найти другие роли.


В последнее время он озвучивал персонажа Бэтмена (фактически, пародию на себя самого) в комедийном мультсериале "Гриффины".

У актера осталась жена, шестеро детей, пятеро внуков и два правнука.

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