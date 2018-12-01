Умер 41-й президент США Джордж Буш-старший

В апреле этого года умерла его жена Барбара Пирс Буш, с которой они прожили вместе 73 года. У них было пятеро детей, 17 внуков и семь правнуков.​ Неофициальную приставку ”старший” Джордж Герберт Уокер Буш получил к своей фамилии во избежание путаницы после того, как его сын Джордж Буш-младший выиграл выборы и в 2001 году стал 43-м президентом США.

Буш-старший занимал высший государственный пост США в течение одного срока, в 1993 году он проиграл выборы демократу Биллу Клинтону. Президентство Буша-старшего было отмечено военными операциями в Панаме, на Филиппинах, а также масштабной военной кампанией ”Буря в пустыне” по разгрому иракской армии Саддама Хусейна, вторгшейся в Кувейт. Кроме того, на время его президентства пришлось падение Берлинской стены, отставка первого президента Советского Союза Михаила Горбачева и распад этого государства, что ознаменовало собой окончание холодной войны.

Буш участвовал во Второй мировой войне, он был пилотом самолета-торпедоносца, во время одной из операций был сбит, его сумели спасти. Буш оказался единственным выжившим из всего экипажа самолета. Через неделю после возвращения с войны в 1945 году Буш женился на Барбаре Пирс и поступил в Йельский университет.