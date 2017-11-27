Улюкаев выступил в суде, рассказав о подарках и обещаниях Сечина

Замоскворецкий суд Москвы начал заслушивать показания экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева по делу о вымогательстве им взятки в два миллиона долларов у главы "Роснефти" Игоря Сечина, передает ТАСС. Сам Сечин на заседание вновь не пришел.

Защита подсудимого просила вернуть дело в прокуратуру, однако суд ей отказал. После этого судья Лариса Семенова поинтересовалась у Улюкаева, готов ли он давать показания. Улюкаев ответил положительно, после чего начался его допрос.

Отвечая на вопрос адвоката, Улюкаев заявил, что предъявленное обвинение ему понятно, но виновным он себя не признает. "Нет, не признаю", — заявил он.

После этого Улюкаев рассказал о сделке по приватизации "Башнефти" и роли Минэкономразвития в ней. В частности, он сообщил, что данная сделка была инициирована правительством. Кроме того, Улюкаев заявил, что позиции различных российских ведомств на эту сделку отличались: Минэнерго считало, что участие "Роснефти" в сделке нецелесообразно, а Росимущество не нашло для этого никаких юридических ограничений.

Сравнив эти позиции, Минэкономразвития, тогда возглавляемое Улюкаевым, поддержало позицию Росимущества, сочтя ее "наиболее обоснованной". "Именно так Минэкономразвития сформулировало свой окончательный вывод", — рассказал Улюкаев.

При этом Улюкаев признался, что в комментариях СМИ говорил о нецелесообразности участия "Роснефти" в сделке, поскольку компания контролируется государством через компанию "Роснефтегаз". "Но одно дело мое мнение как специалиста, и совсем другое — мое дело в правовой плоскости, как руководителя ведомства, ответственного за процедуру", — пояснил он.

Улюкаев рассказал о подарках от Сечина и пояснил фразу "собрать объем"

Улюкаев заявил, что не обсуждал с Сечиным приватизацию "Башнефти" до завершения сделки. Первое их общение на эту тему, по его словам, состоялось на саммите БРИКС в Гоа в 2016 году. При этом Сечин якобы обещал ему, что после успешной сделки угостит главу Минэкономразвития вином, которого тот никогда не пробовал.

Подарки от Сечина Улюкаев назвал обычным делом. По его словам, глава "Роснефти" регулярно ему что-то дарил, в том числе дорогие часы и макет нефтяной вышки. При этом сам Улюкаев, по его словам, расценивал подобные знаки внимания как "часть этикета" Сечина, но дарил в ответ лишь поздравительные открытки. Отношения с главой "Роснефти" он описал как "ровные, официально-уважительные", без "личной неприязни" и конфликтов.

"Я могу сказать, что по случаю праздника многим чиновникам направлялись корзиночки (от Сечина). В отличие от сумок корзиночки обычно направлялись всем", — добавил экс-министр (цитата по "Медиазоне").

Также, нормами этикета, Улюкаев объяснил, зачем он сам отправился в офис к Сечину вместо того, чтобы вызвать главу "Роснефти" к себе. Экс-министр указал, что Сечин не раз к нему приезжал по делам, поэтому в тот раз он решил уступить его просьбе встретиться на его территории.

Напомним, в ходе обыска в кабинете экс-министра нашли часы стоимостью в полмиллиона рублей, а также золотые слитки и монеты, ювелирные украшения. А при задержании Улюкаева у него были изъяты корзинка с продуктами и вином и сумка, полученные от Сечина. В корзинке находились колбасные изделия, сделанные в столовой одного из офисов "Роснефти" из трофеев, добытых Сечиным на охоте, а в сумке — два миллиона долларов, которые, по данным следствия, являются взяткой, которую Улюкаев требовал у главы нефтяной компании.

Улюкаев признался, что после задержания был растерян, поэтому первоначально на вопрос о том, что находится в сумке, сказал, что не знает. "Но потом я вспомнил и сообщил, что там должно быть вино, которое мне обещал Сечин во время встречи на Гоа", — рассказал бывший министр.

Согласно показаниям, после передачи сумки, в которой находились деньги, Сечин отвел Улюкаева в комнату, где показал буклет о компании и рассказал об инвестиционной стороне работы. "Вдруг Сечин начал заканчивать работу, сославшись на занятость. Вся встреча оказалась скомканной. Мы спустились вниз, тут появилась корзинка, в которой проглядывали бутылки и мясные изделия. Я положил ее в багажник и отправился в министерство, но был задержан", — отметил Улюкаев.

"После вскрытия сумки и после того, как оттуда стали доставать пачки с купюрами, я понял, что это была заранее спланированная провокация", — сообщил 27 ноября на суде Улюкаев.

При этом он категорически отрицает, что требовал у Сечина взятку или угрожал ему. "Я никогда и нигде не требовал денег от Сечина и тем более не угрожал ему. Что касается угроз, я думаю, что всем очевидна надуманность этого утверждения", — приводит слова Улюкаева "Медиазона".

Экс-министр также обвинил главу "Роснефти" в лжесвидетельствовании, передает ТАСС. "Сечин лжесвидетельствует, а я говорю правду", — приводит агентство цитату из показаний Улюкаева следствию. Говоря о причинах противоречий его показаний заявлению Сечина о вымогательстве взятки, Улюкаев заявил: "У меня нет этому объяснений".

Он также рассказал, что Сечин "спровоцировал" его приезд в офис "Роснефти" "с помощью обмана", где передал ему сумку. "Если бы я узнал, что в ней, то отказался бы брать ее. Сечин быстро провел встречу, не давая мне возможности понять провокационность его действий", — сказано в показаниях Улюкаева.

По словам Улюкаева, после встречи в Гоа он не виделся с Сечиным до самого дня задержания — 14 ноября 2016 года. В тот день Сечин позвонил и настойчиво начал приглашать Улюкаева приехать к нему в офис. При этом, как следует из представленной ранее в суде распечатки разговора, он упомянул про некое "задержанное поручение" и "собранный объем". Эти фразы следствие рассматривает как подтверждение того, что Улюкаев ехал на встречу к Сечину для получения денег. Однако сам экс-министр это опроверг.

Он подчеркнул, что "в принципе не мог давать Сечину поручений". Слова Сечина про "затянутое поручение" Улюкаев, по его словам, понял как задержку с выполнением распоряжения президента о приватизации 19% акций "Роснефти", а фразу про "собранный объем", которую произнес Сечин, как бы намекая на сумму взятки, Улюкаев расценил как признание необходимости фондирования сделки, то есть сбора денежных средств "Роснефтью" для приобретения акций ПАО "Башнефть".

Улюкаев рассказал, кому он первым позвонил сразу после задержания

Бывший министр экономического развития рассказал, что после задержания ему разрешили сделать один звонок. Тогда он первым дело позвонил своей жене и попросил ее найти ему адвоката, передает "Интерфакс".

Он также обратил внимание суда на то, что с момента его задержания в "Роснефти" на протяжении суток все следственные действия сотрудники ФСБ проводили с ним по принуждению и без адвоката.

"Мне не предложили даже адвоката по назначению. Когда мне сказали, что я официально задержан, то допрос начал проходить без адвоката, хотя следователь знал, что я просил супругу мне его найти", — сказал подсудимый.

Также он опроверг заявление обвинения, что 14 ноября в "Роснефти" он еще не являлся задержанным. "Мне в категоричной форме запретили пользоваться телефоном, я не мог не только покинуть "Роснефть", я даже передвигался под контролем сотрудника ФСБ. Даже когда я пошел в туалет, то пошел в сопровождении сотрудника ФСБ", — рассказал экс-министр.

Процесс по делу Улюкаева начался 16 августа 2017 года. Экс-главу Минэкономразвития обвиняют в вымогательстве и получении взятки в размере два миллиона долларов. Согласно обвинению, деньги чиновник вымогал у Сечина. Тот, в свою очередь, сообщил об этом в ФСБ и под контролем оперативников передал экс-министру требуемую сумму. После передачи взятки Улюкаев был задержан. Это произошло 14 ноября 2016 года. На следующий день он был отстранен от должности. Защита Улюкаева называла его задержание незаконным. СМИ сообщали, что в ходе спецоперации Сечин не выполнил инструкции ФСБ, поэтому на аудиозаписи разговоров, обнародованных в суде, нет ключевых фраз, которые были бы очевидным доказательством вины бывшего члена правительства.