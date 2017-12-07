Улюкаев в последнем слове на суде сравнил себя с гладиатором и процитировал Сократа

В Замоскворецком суде Москвы в четверг продолжаются прения сторон по делу обвиняемого в коррупции бывшего российского министра экономического развития Алексея Улюкаева.

Экс-министр выступил с последним словом после реплик прокуроров и адвокатов. Улюкаев категорически отверг все обвинения в свой адрес, заявив, что в отношении него была совершена "чудовищная и жестокая провокация".

"Я говорил, что не виновен в предъявленном преступлении, и подтверждаю это в последнем слове", — сказал Улюкаев. Он также обратил внимание суда, что на процессе так и не появился главный свидетель обвинения — глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Публика собралась на выступление, где пожилой гладиатор картонным мечом отмахивается от вполне реальных угроз. Готовы поднять или опустить палец. Спрашивают: "Как дела, как себя чувствуете?". Не спрашивайте, по ком звонит колокол, он звонит по вам", — сказал экс-министр.

Он также процитировал приговоренного к казни древнегреческого философа Сократа: "Настало время уйти. Вам чтобы жить, мне — чтобы умереть".

В конце выступления он заявил, что признает свою вину, но не в том, в чем обвиняют его прокуроры. По его словам, виновен он в том, что "делал недостаточно" и "шел на компромиссы", будучи увлеченным своей карьерой. Улюкаев попросил за это у всех прощения, а также извинился перед своими близкими.

Комментируя наказание, которое для него затребовало обвинение — 10 лет колонии строгого режима, — Улюкаев подчеркнул, что для человека его возраста это равносильно смертному приговору.

"Надеюсь и уверен, что суд поднимется над инсинуациями лжи, не позволит отнять у престарелых инвалидов единственного отца и опору", — сказал Улюкаев.

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Затем судья сообщила, что приговор экс-министру будет оглашен 15 декабря в 10 утра.

По версии обвинения, Улюкаев вымогал у главы "Роснефти" Игоря Сечина взятку в 2 млн долларов за положительный отзыв Минэкономразвития на приватизацию "Башнефти". Сумка с деньгами была передана Улюкаеву 14 ноября 2016 года в офисе "Роснефти". После этого он был сразу задержан.

Процесс над Улюкаевым начался 16 августа. Экс-чиновнику было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки лицом, занимающим государственную должность, совершенное с вымогательством взятки и в особо крупном размере"). Ему грозит до 15 лет заключения.

Сам Улюкаев своей вины не признает. Он утверждает, что в отношении него сотрудники ФСБ совершили провокацию взятки.