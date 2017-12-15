Улюкаев может быть освобожден от наказания по состоянию здоровья, заявил источник

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, приговоренный к восьми годам колонии строгого режима, может быть освобожден от наказания по состоянию здоровья. Об этом сообщил источник ТАСС в судебной системе.

"Улюкаев может быть освобожден от отбытия наказания в колонии в связи с наличием у него заболеваний, препятствующих нахождению под стражей или отбыванию наказания в виде лишения свободы, в соответствии с действующими постановлениями правительства", — пояснил собеседник агентства.

Постановление N3 правительства РФ позволяет освобождать помещенных под стражу лиц с тяжкими заболеваниями, постановление N54 — тяжелобольных, приговоренных к лишению свободы, напоминает агентство. Однако под действие постановлений не попадают те, кто осужден и помещен под стражу уже после приговора, а сам приговор еще в силу не вступил.

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После вступления приговора в силу ФСИН обязана в течение 10 дней отправить осужденного к месту отбытия наказания. Суды не успевают рассмотреть вопрос об освобождении, поскольку требуется время для получения медицинского заключения, а дальше вопрос должен решаться уже после этапирования в колонию.

На эту правовую коллизию указывали еще во время суда над инвалидом-колясочником Антоном Мамаевым. Его осудили за разбой и отправили в СИЗО, несмотря на наличие тяжелого заболевания — спинальной мышечной атрофии. В итоге Мамаев не мог себя обслуживать в СИЗО. Там также не было медперсонала, способного оказывать ему регулярную помощь. После того, как об истории заключенного написали СМИ и за него заступились правозащитники, суд заменил Мамаеву наказание на штраф.

Что касается Улюкаева, то ранее судья учла состояние здоровья 61-летнего экс-министра в качестве смягчающего обстоятельства при вынесении приговора.

Защита Улюкаева неоднократно жаловалась на наличие у Улюкаева проблем со здоровьем. Адвокаты отмечали, что причиной ухудшения самочувствия экс-чиновника стали многочисленные обыски, которые проводились в его квартире. Один из этих обысков, по их словам, "закончился в 6 часов утра".

Вскоре после его ареста, на этапе определения меры пресечения Улюкаеву, сообщалось, что он страдает от атеросклероза, гипертонии и других болезней. Несмотря на это, Улюкаеву отказали в праве на прогулки.

Впервые покинуть дом Улюкаеву позволили лишь 12 апреля. Ему разрешили посетить лечебно-реабилитационный центр для обследования "в связи с болезнью, связанной со зрением". При этом следствие отмечало, что в остальном состояние здоровья экс-министра в норме. В конце апреля суд разрешил Улюкаеву выходить на улицу ежедневно — в период между 7 и 9 утра.

Несмотря на это, осенью защита Улюкаева снова заявила, что в процессе содержания под домашним арестом состояние здоровья обвиняемого серьезно ухудшилось. У него наблюдается "подозрение на разрыв сетчатки, катаракта, сильные головные боли и головокружение, а также критическая потеря веса". Также ему необходима помощь стоматолога. В связи с этим адвокаты просили суд разрешить Улюкаеву поход к врачу, однако суд в прошении отказал.

Суд рассказал о дальнейшей судьбе 2 млн долларов, переданных Улюкаеву в качестве взятки

Отдельное внимание после вынесения приговора Улюкаеву суд обратил на дальнейшую судьбу вещественных доказательств по делу, в том числе двух миллионов долларов, использовавшихся в качестве взятки для министра экономического развития в ходе оперативного эксперимента. Как сообщила пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Эмилия Хиль, вопрос с деньгами разрешится только после вступления приговора в силу. "Согласно приговору, вопрос о 2 млн долларов будет разрешен после вступления приговора в законную силу", — пояснила представитель судебной инстанции, которую цитирует "Интерфакс".

Вместе с тем "часть вещественных доказательств по делу суд постановил уничтожить", отметила Хиль. "Уничтожению по вступлению приговора в законную силу подлежат сумка из плотного материала коричневого цвета, ключ, плетеная корзина, прозрачная пленка и лента желтого цвета с надписью "Роснефть", четыре бутылки вина "Усадьба Дивноморское Сира Дивноморское", презентация ПАО "НК "Роснефть", — говорится в тексте приговора.

Речь идет о сумке-саквояже, в которой Улюкаеву передали 2 млн долларов в качестве взятки, а также подарочной корзине "Роснефти" с колбасными изделиями, изготовленными из трофеев, добытых Сечиным на охоте. Сами колбасы были уничтожены еще в ходе предварительного следствия, поскольку испортились.

Процесс над Улюкаевым начался 16 августа. Экс-министр был задержан 14 ноября 2016 года. На следующий день президент Владимир Путин освободил Улюкаева от должности министра в связи с утратой доверия.

С тех пор экс-чиновник находился под домашним арестом в своей квартире на Минской улице в Москве. Ему было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки лицом, занимающим государственную должность, совершенное с вымогательством взятки и в особо крупном размере").

По версии следствия, Улюкаев требовал взятку в размере 2 млн долларов у главы "Роснефти" Игоря Сечина за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" выкупить у государства 50,08% акций "Башнефти".

Улюкаев своей вины не признает, утверждая, что стал жертвой провокации и ложного доноса. Ему грозило до 15 лет заключения. Гособвинение просило приговорить экс-министра к 10 годам колонии, но суд смягчил наказание до восьми лет.

Ранее суд также арестовал имущество Улюкаева — 15 объектов недвижимости и денежные средства на сумму не менее 564 млн рублей.