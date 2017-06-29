Украину накажут за отсутствие России на ”Евровидении”

Украина будет наказана за непредоставление возможности участвовать в ”Евровидении-2017” Юлии Самойловой. ”Первый канал” за отказ от трансляции конкурса отделался замечанием Европейского вещательного союза.

Украину оштрафуют за то, что представительнице России на музыкальном конкурсе ”Евровидение-2017” не были предоставлены возможности для участия, об этом РБК заявил представитель организатора мероприятия — Европейского вещательного союза (EBU).

”Вещатель страны-хозяйки не смог адекватно выполнить свои обязательства по сотрудничеству с EBU в связи с участием российского артиста”, — заявил представитель EBU.

Он также отметил, что, кроме прочего, организация конкурса ознаменовалась ”существенными задержками, которые создавали ненужные трудности” при подготовке к мероприятию.

В результате внимание от самих соревнований было отвлечено, а репутация бренда ”Евровидение” была поставлена под угрозу, сказал он. ”Поэтому руководящий комитет конкурса, контрольная группа ”Евровидения” рекомендовали, чтобы Национальная общественная телерадиокомпания Украины получила существенный штраф в соответствии с правилами конкурса”, — заключили в EBU.

По этим данным, санкции будут применены к Национальной общественной телекомпании Украины (НАТУ). Об этом же заявил председатель телекомпании Зураб Аласания.

”Утро началось с не очень приятных новостей для UA: PBC. Похоже, нас таки ждут санкции за ”необеспечение участия в ”Евровидении-2017” участницы от РФ Юлии Самойловой”. И у меня есть большое сомнение, что государство в лице СБУ захочет разделить с UA: PBC эту коллизию”, — написал он на своей странице в Facebook.

Как заявил РБК Зураб Аласания, украинский вещатель намерен обжаловать это решение EBU.

”Я понимаю EBU и их желание как-то сохранить лицо. С их точки зрения, гораздо худшим было бы наказание в качестве отстранения Украины на год-два от участия в конкурсе, поэтому денежный штраф, по их мнению, лучше”, — сказал он.

Аласания также отметил, что санкции ожидают и Россию. По его мнению, российская сторона знала, что Юлия Самойлова нарушала законы Украины, но тем не менее была отправлена на конкурс как участница.

”Формально мы не имели отношения к запрету, у нас нет таких полномочий — распоряжаться на границе пускать или не пускать кого бы то ни было, это работа СБУ. Для нас как для вещателя это тяжело и обидно”, — заключил глава Национального вещательного телеканала.

Как следует из заявления EBU, замечание также получает российский ”Первый канал”, который отказался транслировать конкурс из-за отсутствия на нем вокалистки Юлии Самойловой, которая должна была представить Россию.

”Тем не менее контрольная группа объявила выговор ”Первому каналу” за неучастие в обязательном заседании глав делегаций в Киеве в марте и за отказ транслировать живые выступления. Контрольная группа пришла к выводу, что эти нарушения правил конкурса компенсируются тем, что российскому артисту не было дозволено участвовать [в конкурсе] на Украине”, — говорится в заявлении Европейского вещательного союза.

В середине апреля, когда ”Первый канал” только заявил о намерении отказаться от трансляции ”Евровидения”, EBU предложил​ варианты, которые бы позволили России принять участие в конкурсе.

”К сожалению, оба предложения были отклонены ”Первым каналом”. Поэтому Россия не будет участвовать в 62-м конкурсе ”Евровидение”. Мы очень хотели, чтобы все 43 страны смогли принять участие в конкурсе в этом году и сделали все возможное для достижения этого”, — говорится в ответе EBU на запрос РБК.

Председатель наблюдательного совета ”Евровидения” Франк-Дитер Фрейлинг заявил, что он решительно осуждает запрет украинских властей на въезд российской участницы Самойловой.

”Мы решительно осуждаем решение украинских властей ввести запрет на въезд Юлии Самойловой, поскольку мы считаем, что оно полностью подрывает целостность и неполитический характер песенного конкурса ”Евровидение” и его миссию объединять все народы посредством дружеского соревнования”, — сказал он.

”Первый канал” тогда объяснил свой отказ от предложений EBU тем, что удаленное выступление дискриминирует российскую участницу и идет вразрез с правилами и принципами конкурса. Вариант замены Юлии Самойловой на другого исполнителя, ”даже не может рассматриваться”.

Россия не участвовала в ”Евровидении-2017”, которое проходило в Киеве, потому что Юлию Самойлову, которая должна была представлять страну, не пустили на территорию Украины и запретили ей въезд на три года. Эти действия украинская сторона объяснила тем, что Самойлова выступала на фестивале в Крыму, который украинские власти считают временно оккупированной Россией своей территорией.