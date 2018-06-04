Украинский журналист Сущенко приговорен в РФ к 12 годам лишения свободы

Московский городской суд в понедельник, 4 июня, признал украинского журналиста Романа Сущенко виновным в шпионаже и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Сторона обвинения требовала приговорить журналиста к 14 годам.

В ходе прений, которые состоялись в Мосгорсуде в конце мая, гособвинение заявило, что считает вину журналиста доказанной. В свою очередь Сущенко в последнем слове отрицал свою вину и расценил ситуацию как "спланированную провокацию российских спецслужб".

Дело журналиста Сущенко

Корреспондент агентства "Укринформ" Роман Сущенко был задержан в Москве осенью 2016 года. ФСБ назвала его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Журналист был арестован на два месяца по подозрению в шпионаже, затем срок аресте постоянно продлевали.