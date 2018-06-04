04.06.2018, 17:51

Украинский журналист Сущенко приговорен в РФ к 12 годам лишения свободы

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Deutsche Welle
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Roman Suschenko
Roman SuschenkoFoto: Mikhail Tereshchenko, TASS

Московский городской суд в понедельник, 4 июня, признал украинского журналиста Романа Сущенко виновным в шпионаже и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Сторона обвинения требовала приговорить журналиста к 14 годам.

В ходе прений, которые состоялись в Мосгорсуде в конце мая, гособвинение заявило, что считает вину журналиста доказанной. В свою очередь Сущенко в последнем слове отрицал свою вину и расценил ситуацию как "спланированную провокацию российских спецслужб".

Дело журналиста Сущенко

Корреспондент агентства "Укринформ" Роман Сущенко был задержан в Москве осенью 2016 года. ФСБ назвала его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Журналист был арестован на два месяца по подозрению в шпионаже, затем срок аресте постоянно продлевали.

По словам адвоката Сущенко Марка Фейгина, журналист являлся корреспондентом "Укринформа" в Париже и во время задержания находился в России по личным мотивам. Фейгин заявил, что приговор будет обжалован, а сам Сущенко может быть обменян на главного редактора РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского, которого в Украине обвиняют в государственной измене.

"Сейчас, после прозвучавшего приговора, открылись возможности для обмена Романа Сущенко на журналиста Вышинского, который привлечен к уголовной ответственности в Украине, и я считаю, что нужно сделать это немедленно, чтобы решить эту проблему компромиссом", — заявил Фейгин.

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