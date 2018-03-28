Украинский пранкер Вольнов объявлен в международный розыск

Украинский пранкер Никита Кувиков (Евгений Вольнов), распространявший ложную информацию о количестве жертв на пожаре в Кемерово, объявлен в международный розыск по обвинению в разжигании ненависти и вражды.

"Кувиков объявлен постановлением следователя в международный розыск", — сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

Она добавила, что согласно ходатайству следователя, пранкеру предъявлено заочно обвинение по статье 282 Уголовного кодекса РФ (возбуждение ненависти или вражды). Наказание по данному обвинению предусматривает штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Ранее в среду Следственный комитет России (СКР) сообщил о возбуждении уголовного дела против Кувикова.

По данным следствия, Кувиков распространял заведомо ложную информацию о количестве погибших при пожаре в Кемерово "с целью дестабилизации ситуации в регионе". Он звонил в медицинские учреждения и государственные органы, распространяя "заведомо ложную информацию" и вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших.

Вольнов — украинский пранкер, прославившийся множеством телефонных розыгрышей в интернете.

Власти Кемеровской области потребовали наказывать за слухи о сотнях погибших на пожаре.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы, и где в воскресенье было много детей. Погибли 64 человека. По всей России 28 марта объявлен день траура.