Украинский отказ: как российских зрителей лишили «Евровидения» и кто от этого пострадает

В этом году Первый канал не покажет песенный конкурс «Евровидение» из-за отказа страны-хозяйки, Украины, пустить на свою территорию российскую исполнительницу Юлию Самойлову.

”Лента.ру” разбиралась, почему переговоры с украинской стороной провалились, чем для конкурса чревата потеря российской аудитории и почему на Первом канале не спешат бить тревогу.

Что произошло?

В четверг, 13 апреля, Первый канал получил письмо от Европейского вещательного союза (ЕВС) о том, что ЕВС не смог урегулировать вопрос об участии Самойловой в ”Евровидении”. СБУ закрыла певице въезд в страну 22 марта из-за того, что в 2015 году, после присоединения Крыма к России, она побывала на полуострове, который украинские власти считают оккупированным.

Президент Украины Петр Порошенко назвал решение послать на конкурс Самойлову провокацией. По его мнению, Москве нужно было не участие в ”Евровидении”, а скандал. На Первом канале, занимавшемся отбором исполнителей на конкурс, парировали: Самойлову выбрали исключительно потому, что она талантливая певица и поет хорошую песню.

Как организаторы пытались переубедить Украину

В ситуацию сразу же вмешался Европейский вещательный союз, владеющий правами на проведение мероприятия. Там заявили, что разочарованы жестом Украины и попытаются сделать все возможное, чтобы допустить российскую участницу до конкурса.

СБУ настаивала на том, что разрешать Самойловой въезд на Украину нельзя, а потому Первому каналу предложили два варианта: заменить Самойлову другим исполнителем или транслировать ее номер дистанционно, посредством спутника передав выступление из студии в Москве.

Пролоббированный ЕСВ вариант с удаленным участием Первый канал сразу же отверг. А позже вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко объявил, что показывать Самойлову по местному телевидению, пусть даже дистанционно, — такое же нарушение законов, как и ее въезд в страну.

Почему с Украиной так и не договорились

Вещательный союз до последнего не оставлял попыток урегулировать конфликт. Однако СБУ не изменила своей позиции, а Первый канал настаивал на неприемлемости обоих предложенных компромиссных вариантов. Напоследок, 13 апреля, телеканал обвинил Киев в ”попытке политизировать конкурс, целью которого на протяжении всей его 62-летней истории было объединение людей”.

Близкий к руководству Первого канала источник рассказал ”Ленте.ру”, что для телекомпании стало неожиданностью то, с каким рвением организаторы ”Евровидения” отстаивают интересы российской стороны.

В конце марта ЕВС даже обратился к отдельным письмом к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману. В послании говорилось о крайнем недовольстве организаторов конкурса сложившейся ситуацией и угрозах некоторых европейских вещателей устроить бойкот Киеву. Однако и это не помогло.

Потери сторон

Кто и что потеряет, если Россия не покажет по телевидению ”Евровидение”? Украина — более пяти миллионов зрителей (именно столько россиян, по оценке Mediascope, посмотрели финал шоу в 2016 году). Организаторы — былой охват, к которому так отчаянно стремятся все последние годы.

”Евровидение” разными способами стремилось завоевать внимание аудитории с помощью все более грандиозных шоу и вирусного эффекта в соцсетях, а также расширения географии участников и вещателей. Так, в 2016 году в конкурсе участвовала даже далекая от Европы Австралия, которая, к слову, изъявила серьезное намерение организовывать собственную версию шоу — ”Евровидение-Азия”. Австралийские телевизионщики подсчитали, что азиатское ”Евровидение” способно заинтересовать более миллиарда человек. Интерес к конкурсу в Азии действительно есть. К примеру, ”Евровидение” уже на протяжении четырех лет транслируют в Китае.

На фоне таких заоблачных показателей пятимиллионная зрительская аудитория из России кажется каплей в море. Однако Mediascope измеряет аудиторию всего по пяти тысячам домохозяйств, поэтому некоторые эксперты полагают, что ”Евровидение” в России смотрит куда больше людей. Но даже если за конкурсом и наблюдают более 20 миллионов россиян, это только 10 процентов общей аудитории. Ведь по данным ЕВС, ”Евровидение-2016” смотрели 204 миллиона зрителей.

Чем рискует Первый канал? Упустить доход от продажи рекламы, которая, как известно, стоит намного дороже, когда речь идет о рейтинговых проектах, каким считается и ”Евровидение”. Впрочем, в 2016 году рейтинг программы не был выдающимся и едва перевалил за восемь процентов.

По оценкам некоторых экспертов, вырученные от рекламы деньги только на 80-90 процентов покрывают сумму взноса, которую канал-транслятор ежегодно платит Европейскому вещательному союзу за возможность показывать шоу. Какой ущерб экономике компании нанесет отказ от трансляции ”Евровидения-2017”, на Первом канале не комментируют. Однако источник ”Ленты.ру” в телекомпании говорит, что телеканал предпочитает не драматизировать ситуацию и рассчитывает ”отбить” потерю ”Евровидения” с помощью других, более рейтинговых шоу.