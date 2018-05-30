Украинский министр заявил, что Москву невозможно перевоспитать — только сжечь

"Концлагеря по всей империи и уничтожение инакомыслящих, которые вырвались из их тенет, во всех городах планеты. Ледорубы в Мексике, яд в Париже, Праге, Лондоне, Берлине. Случайные" смерти и банальные пули убийц. Возможно, отдельным западным политикам все еще нравится пожимать потную от крови руку кремлевского карлика. И им очень повезет, если московские орды опять не выбьют последние остатки иллюзий на пока что спокойных европейских улочках", — добавил украинский министр.

Известного российского журналиста, военного корреспондента и писателя Аркадия Бабченко застрелили на пороге дома, в котором он жил (Днепровский район Киева) вечером 29 мая. Полиция проводит расследование.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке заявил, что Москва всегда считала Бабченко своим врагом. По словам министра, еще рано делать выводы о том, кто стоит за убийством, но Россия причастна к аналогичным преступлениям в прошлом.