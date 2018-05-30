30.05.2018, 15:42

Украинский министр заявил, что Москву невозможно перевоспитать — только сжечь

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DELFI.ee
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Moskva
MoskvaFoto: Stanislav Krasilnikov, TASS

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян отреагировал на убийство в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко, подчеркнув, что Кремль и Москву невозможно перевоспитать, сообщает УНИАН.

"Кремль и Москву невозможно изменить или перевоспитать — только сжечь", — говорится в сообщении министра инфраструктуры Украины в Facebook. По мнению Омеляна, цель империи варваров — разрушить все, что они не способны покорить, понять, украсть; убивать десятками миллионов и врать без остановки.

"Концлагеря по всей империи и уничтожение инакомыслящих, которые вырвались из их тенет, во всех городах планеты. Ледорубы в Мексике, яд в Париже, Праге, Лондоне, Берлине. Случайные" смерти и банальные пули убийц. Возможно, отдельным западным политикам все еще нравится пожимать потную от крови руку кремлевского карлика. И им очень повезет, если московские орды опять не выбьют последние остатки иллюзий на пока что спокойных европейских улочках", — добавил украинский министр.

Известного российского журналиста, военного корреспондента и писателя Аркадия Бабченко застрелили на пороге дома, в котором он жил (Днепровский район Киева) вечером 29 мая. Полиция проводит расследование.

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке заявил, что Москва всегда считала Бабченко своим врагом. По словам министра, еще рано делать выводы о том, кто стоит за убийством, но Россия причастна к аналогичным преступлениям в прошлом.

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