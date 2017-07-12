Украинские власти сообщили о задержании россиянина в Донбассе

Национальная гвардия Украины сообщила о задержании россиянина с военным билетом на блокпосту в Луганской области.

"Военным нарядом в ходе проверки автомобиля "Фольксваген" и проверки документов был обнаружен пассажир, который по паспортным данным является гражданином Российской Федерации, и имел при себе военный билет Российской Федерации", — говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, Нацгвардия сообщила о задержании вооруженного сторонника ЛНР. Он ехал в автомобиле ВАЗ.

Личности задержанных не раскрываются. Получить комментарий от пресс-центра штаба АТО пока не удалось.

Российские власти также пока не комментировали сообщения о задержании.

В конце июня Русская служба Би-би-си сообщала о россиянине Викторе Агееве, который попал в плен в Луганской области на востоке Украины.

Мать Виктора Агеева, его друзья и бывшие сослуживцы рассказали Би-би-си, что он служил в российской армии по контракту, который подписал в марте 2017 года.

Министерство обороны России отрицало, что в Луганской области был взят в плен действующий российский военнослужащий. В ведомстве заявили, что Агеев был уволен в запас в мае прошлого года, а на контрактную службу не поступал.

Власти Украины и западных стран обвиняют Россию в оказании военной помощи вооруженным сторонникам самопровозглашенных ДНР и ЛНР и в прямом участии в вооруженном конфликте в Донбассе. Российские власти отрицают эти обвинения.