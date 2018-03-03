Украинские силовики разогнали палаточный лагерь у Рады

В субботу утром 3 марта бойцы спецподразделений украинской полиции и Национальной гвардии снесли большую часть палаточного лагеря у здания Верховной Рады, находившегося там с 17 октября прошлого года.

Палаточный лагерь у Рады был разбит прошлой осенью "Движением новых сил" опального политика и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили с целью добиться от парламента принятия законов. Как утверждают сами представители "Движения новых сил", в субботних акциях они не принимали участия.

Начальник киевской полиции Андрей Крищенко заявил, что его подчиненные обеспечивали исполнение решения суда о проведении следственных действий. Протестующие зажгли автомобильные покрышки, после чего между ними и полицейскими возникла драка.

Четверо стражей порядка и шесть активистов госпитализированы с черепно-мозговыми травмами и ожогами.

В пресс-службе Национальной полиции сообщили о задержании 101 обитателя палаточного городка и изъятии "коктейлей Молотова", заостренных кольев и нескольких предметов, похожих на гранаты.

К полудню операция завершилась, коммунальные службы расчищают территорию, движение по улице Грушевского, на которой находится Верховная рада, будет восстановлено к вечеру субботы, пообещал директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

Вероятно, терпение властей лопнуло после того, как 27 февраля в ходе очередного столкновения возле Верховной рады пострадали 14 сотрудников правоохранительных органов.

Президент Украины Петр Порошенко резко осудил действия протестующих.

1 марта силовики окружили городок и подтянули автозаки, при этом заверяя, что их единственная цель — расследовать события 27 февраля, а о ликвидации лагеря речь не идет.

Суть конфликта

Палаточный лагерь у Рады был разбит прошлой осенью "Движением новых сил" опального политика Михаила Саакашвили с целью добиться от парламента принятия законов "Об импичменте президента Украины", "Об антикоррупционном суде", упразднения депутатского иммунитета и окончательного утверждения новой избирательной системы. Украинские СМИ называли его "Михомайданом".

После беспорядков 27 февраля "Движение новых сил" отмежевалось от крайних форм протеста. По словам его представителя Игоря Терещенко, сторонники Саакашвили покинули лагерь, и в субботних событиях не участвовали.

"Там на это время оставались люди нардепов Егора Соболева, Семена Семенченко, представители "Движения освобождения", батальона "Донбасс", "Революционных правых сил", — сказал он киевскому изданию "Обозреватель".

Версии случившегося

На странице "Движения освобождения" в "Фейсбуке" ситуацию описали так: "Около тысячи спецназовцев и нацгвардейцев атаковали лагерь на Грушевского". Там же размещены фото окровавленных людей.

"Несмотря на то, что вчера мы самостоятельно демонтировали часть палаток в связи с проголосованным в первом чтении законопроектом об антикоррупционном суде, власть все равно решила действовать силой", — заявили представители "Освобождения".

Один из комендантов палаточного городка Андрей Архипцев рассказал журналистам, что со стороны протестующих физически пострадали 72 человека.

"Людей продержали четыре часа в РУВД. Многим накладывали повязки прямо в суде. Потому что у многих пострадавших разбиты до крови головы. По одному отпускают. В городке уже снесли все наши палатки. Не дали забрать имущество, которое там оставалось", — сказал он.

Член парламентской фракции "Самопомощь" Егор Соболев утверждал, что гранаты в палаточный городок подбросили.

"Это старый ментовский метод, когда таким образом нас хотят дискредитировать", — заявил он.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в субботу назвал палаточный городок рассадником экстремизма, якобы финансируемым находящимся в Москве харьковским предпринимателем Сергеем Курченко, в связи с которым ранее обвиняли Саакашвили.

По мнению заместителя главы парламентской фракции "блока Петра Порошенко" Андрея Гончаренко, "разгон и избиение студентов во времена Януковича на Майдане и то, что сегодня произошло под Радой, — это не просто две большие разницы, это полные противоположности", поскольку происходившее являлось не мирным протестом, а "насилием над киевлянами".

Мнения пользователей соцсетей разделились. Одни призывают друг друга защитить лагерь, другие называют его скопищем маргинальных элементов.

Экс-президент Грузии, впоследствии губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обвинил окружение Петра Порошенко в коррупции, а его самого в торможении реформ, после чего был лишен украинского гражданства и 12 февраля выдворен в Польшу.

За создание в Украине Антикоррупционного суда неоднократно высказывались представители США, ЕС и МВФ.

Оппоненты Петра Порошенко давно требуют изменить действующий закон об импичменте президента, чтобы соответствующее решение принималось не тремя четвертями голосов, а простым большинством депутатов, однако, по оценкам экспертов, шансов добиться этого у них практически нет.

На Украине Саакашвили обвиняют в содействии преступной организации и получении финансирования его протестных акций от сбежавшего в Россию украинского олигарха Сергея Курченко, чей бизнес процветал во время президентства Виктора Януковича.

Сам он отвергает обвинения в свой адрес и утверждает, что не знаком с Курченко.