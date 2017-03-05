Украинские радикалы начали возводить преграды на железной дороге Москва — Киев

Украинские радикалы, называющие себя ”ветеранами войны за независимость” и ”общественными патриотами” из Сумской области, Киева, Львова и Тернополя, вслед за блокированием путей сообщения в Донбассе обустроили ”редут” на железнодорожной станции Конотоп, на московском направлении. Об этом сообщается на странице штаба блокады в Facebook.

По их словам, на этой станции, расположенной на магистрали Москва — Киев, найдено ”несколько поездов из Российской Федерации, в том числе с углем марки антрацит”.

Как сообщают радикалы, ”в настоящее время идет инженерное обустройство местности”. Свой ”редут” они назвали в честь канцлера послевоенной Германии Конрада Аденауэра, который ”в конце 40-х годов помог утвердить свободу, что дало возможность в будущем вернуть единство страны”.

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В течение месяца штаб планирует ”взять под эффективный украинский контроль” все восемь основных железнодорожных пограничных переходов, по которым ведется торговля с Россией.

Ранее в субботу, 4 марта, депутат Верховной Рады, бывший командир добровольческого батальона ”Донбасс” Семен Семенченко пригрозил, что украинские националисты разорвут железнодорожное сообщение Украины с Россией.

Днем ранее представители Мариупольского металлургического комбината ”Азовсталь” заявили, что предприятие будет покупать уголь в России и США.

25 января националисты заблокировали движение грузовых поездов с углем, следующих из не подконтрольных Киеву районов Донбасса. Из-за этого прекратились поставки угля на Украину, что заставило Киев ввести в энергетике чрезвычайный режим.

Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в ответ на фактическое бездействие Киева перевели под внешнее управление украинские предприятия, находящиеся на территории ДНР и ЛНР.