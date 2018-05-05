05.05.2018, 13:43

Украинские националисты анонсировали акцию на Керченском мосту

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NEWSru.com
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Krimm
KrimmFoto: PAVEL REBROV, REUTERS

Общественная организация "Добровольческое движение "Организация украинских националистов (ОУН)" (запрещена в РФ) анонсировала проведение акции на Керченском мосту.

Участники националистической организации собираются вывесить на сооружении баннер с надписью "Смерть России" или "КрымУкраина". Крымские власти уже исключили возможность проведения подобной акции.

О планах украинских националистов сообщил "Обозревателю" руководитель ОУН Николай Коханивский. "Очень может быть, что на Крымском мосту появится какой-то плакат, например, с надписью "Смерть России" или "Крым — Украина", — сказал он.

Коханивский дал понять, что у националистов запланированы и другие акции, но сообщать подробности не стал. "Я не хочу озвучивать все наши планы, но хочу сказать: останавливаться мы не будем. Это могут быть разные меры. На территории противника, в нашем временно оккупированном Крыму, мы будем бороться с москалями, пока они оттуда не уйдут", — пригрозил глава ОУН.

Тем временем в Крыму уже дали ответ на заявление националистической организации. Зампред Совета министров республики Дмитрий Полонский в принципе исключил возможность проникновения участников ОУН на полуостров.

"Я верю в наши правоохранительные органы. А в случае если даже попытаются эти преступники побывать на одном из важнейших инфраструктурных объектов [Крымский мост], их будет ждать наказание", — сказал крымский чиновник в комментарии РБК .

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Открытие автомобильной части Крымского моста готовится к открытию после 9 мая. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала проведение следующего своего брифинга в Керчи 16 мая и пообещала сюрприз, отмечает "Крыминформ".

В начале апреля Коханивский заявил о возможных терактах на российских объектах на территории Украины в день запуска Крымского моста. В интервью "Обозревателю" он признавал, что у членов движения нет возможности попасть на территорию России.

В ответ сенатор от Крыма Сергей Цеков тогда сказал РБК, что слова лидера ОУН "не более чем бравада". "Кроме того, у нас все четыре года очень эффективно работает ФСБ", — отметил политик.

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