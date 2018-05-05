Украинские националисты анонсировали акцию на Керченском мосту

Тем временем в Крыму уже дали ответ на заявление националистической организации. Зампред Совета министров республики Дмитрий Полонский в принципе исключил возможность проникновения участников ОУН на полуостров.

"Я верю в наши правоохранительные органы. А в случае если даже попытаются эти преступники побывать на одном из важнейших инфраструктурных объектов [Крымский мост], их будет ждать наказание", — сказал крымский чиновник в комментарии РБК .

Открытие автомобильной части Крымского моста готовится к открытию после 9 мая. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала проведение следующего своего брифинга в Керчи 16 мая и пообещала сюрприз, отмечает "Крыминформ".

В начале апреля Коханивский заявил о возможных терактах на российских объектах на территории Украины в день запуска Крымского моста. В интервью "Обозревателю" он признавал, что у членов движения нет возможности попасть на территорию России.

В ответ сенатор от Крыма Сергей Цеков тогда сказал РБК, что слова лидера ОУН "не более чем бравада". "Кроме того, у нас все четыре года очень эффективно работает ФСБ", — отметил политик.