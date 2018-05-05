Украинские националисты анонсировали акцию на Керченском мосту

Общественная организация "Добровольческое движение "Организация украинских националистов (ОУН)" (запрещена в РФ) анонсировала проведение акции на Керченском мосту.
Участники националистической организации собираются вывесить на сооружении баннер с надписью "Смерть России" или "Крым — Украина". Крымские власти уже исключили возможность проведения подобной акции.
О планах украинских националистов сообщил "Обозревателю" руководитель ОУН Николай Коханивский. "Очень может быть, что на Крымском мосту появится какой-то плакат, например, с надписью "Смерть России" или "Крым — Украина", — сказал он.
Коханивский дал понять, что у националистов запланированы и другие акции, но сообщать подробности не стал. "Я не хочу озвучивать все наши планы, но хочу сказать: останавливаться мы не будем. Это могут быть разные меры. На территории противника, в нашем временно оккупированном Крыму, мы будем бороться с москалями, пока они оттуда не уйдут", — пригрозил глава ОУН.