Украинская служба Euronews прекратила вещание

Украинская служба телеканала Euronews в воскресенье прекращает свою работу.

"Украинская служба Euronews прощается. После почти 6 лет нашей работы, в воскресенье, 21 мая, Euronews прекратит вещание на украинском. Спасибо, что смотрели и читали нас", — говорится в сообщении, обнародованном в фейсбуке телеканала.

Договор о создании украинской версии Euronews был заключен в октябре 2010 года. В 2014 году новое руководство Госкомтелерадио и Национальной телекомпании Украины (НТКУ) инициировало прекращение отношений как невыгодное с финансовой точки зрения для украинской стороны, а также из-за невозможности влиять на контент украинской версии Euronews.

Генеральный директор НТКУ Зураб Аласания в январе 2015 заявил агентству "Интерфакс-Украина", что задолженность Национальной телекомпании Украины перед Euronews составляет 11 млн евро.

"Зачем нам ее навязали? Не имею понятия. Программа идет 20 минут в день и есть большие вопросы, что именно они там показывают", — отметил он.

В начале декабря 2016 года в Лионе (Франция), в штаб-квартире телеканала Euronews, состоялась предупредительная однодневная забастовка украинской, иранской, арабской и представителей нескольких других языковых редакций. Инициировала забастовку украинская редакция Euronews. Журналисты протестовали против планов руководства прекратить с апреля 2017 года вещание на украинском языке из-за нехватки финансирования.