Госпредприятие "Укроборонсервис", входящее в "Укроборонпром", и американская компания Aeroscraft подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий производство в Украине стрелкового оружия по стандартам НАТО.

Как сообщается на сайте "Укроборонпрома", первым проектом станет винтовка M16, пишет "Сегодня.ua".

"Первым оружием, которое по пилотному проекту будет изготовлено в Украине, станет автоматическая винтовка М16 модели WAC47. Изготовление оружия по стандарту НАТО — важная часть развития и реформирования украинского ОПК", — сообщил глава "Укроборонсервиса" Сергей Микитюк.

Aeroscraft специализируется на производстве инновационных воздушных судов, сторожевых башен и стрелкового оружия.

Напомним, "Укроборонпром" представил лучшие военные разработки 2016 года. Среди главных инновационных проектов назван новейший транспортный самолет АН-132, беспилотник "Горлица", и также беспилотный броневик "Фантом", боевые модули "Тайпан", "Дуплет" и "Кастет", цифровая система управления огнем "Охотник", минометы и много другого вооружения.