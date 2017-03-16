Украинская ”дочка” Сбербанка заблокировала кредитные карты клиентов

Сбербанк заблокировал расходные операции по кредитным картам клиентов своего дочернего подразделения на Украине. В сообщении банка блокировка названа временной. Пополнить счет кредитной карты по-прежнему можно, пишет Meduza.

15 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины распорядился ввести санкции против российских банков. Предполагается, что им запретят выводить капитал за пределы Украины. В частности, под запрет попадут операции в пользу материнских банков.

На Украине работают, в числе прочих, Сбербанк, ВТБ, ”Проминвестбанк” (принадлежит Внешэкономбанку), VSбанк (дочерняя структура Сбербанка) и БМ Банк (принадлежит ВТБ).

За последнее время на Украине прошла серия акций против российских банков. Главное отделение Сбербанка в Киеве замуровали бетонными блоками, отделение Альфа-банка забросали камнями, десятки банкоматов в разных городах страны залили монтажной пеной. Участники акций требуют прекратить экономическое сотрудничество с Россией.