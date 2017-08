Украинец стал свидетелем по делу о вмешательстве хакеров в выборы в США

Häkker Foto: Argo Ingver

Украинский хакер под псевдонимом Profexer, создавший вредоносную программу P.A.S. web shell, стал свидетелем по делу о вмешательстве якобы российских кибервзломщиков в выборы в США. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The New York Times.