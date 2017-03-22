Украина запретила въезд российской участнице "Евровидения"

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российской певице Юлии Самойловой, выбранной для участия в конкурсе "Евровидение-2017", сообщила "Интерфаксу" представитель СБУ Елена Гитлянская.

"Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию Украины гражданке Российской Федерации Юлии Самойловой сроком на 3 года. Решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины", — сказала Гитлянская агентству в среду.

17 марта в СБУ заявили, что проверят достоверность информации о возможных визитах Самойловой в Крым, и после этого примут решение относительно ее допуска на украинскую территорию.

В свою очередь исполнительный директор конкурса "Евровидение" Йон Ола Санд сообщил, что в вопросе участия российской исполнительницы решение должны принимать украинские власти.

Сама Самойлова заявляла, что не считает конкурс "Евровидение" политизированным и не думает о возможных проблемах с въездом на Украину.

"Я не знаю. Я об этом вообще не думаю. Моя задача — хорошо спеть песню, подготовиться. У меня куча репетиций", — сказала певица "Интерфаксу".

20 марта стало известно, что СБУ подготовила решение о запрете въезда в страну Самойловой.

"На эту минуту решение о ее запрете въезда еще не принято, но открою тайну: соответствующий документ уже подготовлен", — сказал тогда глава СБУ Василий Грицак.

Ранее Самойлова была выбрана, чтобы представлять Россию на "Евровидении-2017". Планировалось, что она выступит с песней "Flame is Burning". Певица с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности.