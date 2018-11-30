Украина запретила въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет

"На пропускных пунктах проводятся усиленные меры контроля. На сегодня ограничен въезд иностранцев, в первую очередь, граждан Российской Федерации. Запрещен пропуск граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет лиц мужского пола", — сказал он на заседании с участием президента Украины Петра Порошенко, посвященном обороноспособности страны в условиях военного положения.

Цигикал уточнил, что пропуск возможен только в случае возникновения ситуации "гуманитарного характера", например, на похороны.

Глава Госпогранслужбы добавил, что во исполнение указа главы государства по введению военного положения службой также введен первый уровень боевой готовности, граница охраняется в усиленном режиме. "Основные усилия направлены эффективное использование докомлектации резерва, высылку увеличенных нарядов на границу с РФ и на административную границу с Крымом. Наряды выходят с групповым оружием на бронетехнике, наращивается инженерно-фортификационное обустройство, усиливается мониторинг и контрразведывательные мероприятия", — сказал Цигикал.

В свою очередь, глава государства предложил усилить требования к регистрации россиян в десяти областях Украины, где введено военное положение. "Я бы усилил требования к регистрации граждан Российской Федерации, особенно в областях, где введено военное положение. Предложения прошу мне внести в течение 24 часов на утверждение", — добавил Порошенко.