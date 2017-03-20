Украина запретила въезд посетившим Крым европейским депутатам

Служба безопасности Украины ввела санкции в отношении четырех европейских депутатов, которые приехали в Крым без разрешения Киева, сообщила пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

"На территории АР [автономной республики] Крым незаконно находятся четыре гражданина Сербии и один гражданин Чехии", — написала она на своей странице в "Фейсбуке".

По данным СБУ, они прибыли по приглашению российских властей на празднование третьей годовщины референдума о присоединении Крыма, который не был признан законным на Украине и в западных странах.

Теперь этим политикам будет запрещен въезд на Украину в течение пяти лет. По данным ТАСС, визит зарубежных политиков в Крым был организован партией "Справедливая Россия".

Крым был аннексирован Россией весной 2014 года. Киев и международное сообщество продолжают считать полуостров территорией Украины.