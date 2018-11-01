01.11.2018, 08:17

Украина закрывает воздушное пространство над Черным морем

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Deutsche Welle
EST
Boeing C-17 Globemaster III
Boeing C-17 Globemaster IIIFoto: Madis Veltman

Украина на период с 1 по 4 ноября закрывает часть воздушного пространства над Черным морем для проведения в Херсонской области летных испытаний ракет средней дальности в составе зенитно-ракетных комплексов. Об этом в среду, 31 октября, сообщил представитель командования Воздушными силами ВС Украины Дмитрий Струтинский.

Как уточнил "Український мілітарний портал", речь идет о районе площадью 100 на 450 километров к западу от оккупированного Россией Крыма. Информирование об этом было осуществлено через систему NOTAM, используемую для оперативных извещений об изменениях в правилах полетов.

Официальное заявление о начале испытаний ВС Украины должны сделать в течение дня 1 ноября.

Ранее, с 8 по 19 октября, в Винницкой и Хмельницкой областях Украины прошли авиационные учения "Чистое небо — 2018" при участии стран-членов НАТО.

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