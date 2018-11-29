29.11.2018, 13:09

Украина захотела лишить Россию прохода через Босфор

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Lenta.ru
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Bosporus
BosporusFoto: Murad Sezer, AP

Украина намерена обратиться к мировому сообществу с требованием закрыть для России пролив Босфор после инцидента в Черном море. Об этом сообщил командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко, передает УНИАН.

Воронченко указал, что в Керченском проливе ”была осуществлена агрессия против государства Украина”. ”В связи с этим и нормами конвенции Монтрё, а именно — 19-й пункт, будем пытаться просить закрытия пролива Босфор в Турецкой Республике для того, чтобы россияне знали, как нарушать нормы международного права”, — пояснил он.

Одновременно Воронченко подчеркнул, что Украина старается защитить не только себя, но и западный мир. ”Российская Федерация пытается установить и распространить свое доминирование в Балтийском море, в Арктике, на Среднем и Дальнем Востоке”, — уверен он. По словам главнокомандующего, установление контроля над Украиной является для России критически важным.

25 ноября два украинских бронекатера и буксир с вооружением на борту задержаны российскими пограничниками за нарушение государственной границы и отказ остановиться. Российская сторона после многократных предупреждений была вынуждена применить силу.

Босфорский пролив соединяет Черное море с Мраморным, в паре с Дарданеллами пролив соединяет Черное море с Эгейским, которое является частью Средиземного. Он обеспечивает доступ к Средиземному морю и океанам большой части России, Украины, Закавказья и юго-восточной Европы.

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