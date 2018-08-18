Украина заблокировала российский танкер "Механик Погодин" в Херсоне

"10 августа актив данной компании, а именно судна "Механик Погодин", был заблокирован на три года в порту города Херсон", — сказал Гданов в комментарии "Громадському радио".

По данным оператора судна, экипаж "Механика Погодина" не пустил на борт портовую инспекцию, которая собиралась проверить жалобу о неудовлетворительном состоянии. Первый заместитель постпреда назвал такие действия экипажа незаконными, добавив, что моряки, "в соответствии с требованиями действующего законодательства, понесут ответственность".

Он также отметил, что инспекция попытается попасть на судно во второй раз.

Ранее СМИ сообщали, что генеральный консул РФ в Украине посетил судно "Механик Погодин" в порту Херсона и убедился, что на борту есть медикаменты и продукты питания.

10 августа постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин сообщил, что Управление СБУ в АРК обнаружило в Херсонском морском торговом порту судно российской компании, которая находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины.

11 августа уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила украинскую коллегу Людмилу Денисову выяснить подробности возможного ареста в Херсоне российского судна "Механик Погодин", а также заявила о намерении встретиться с экипажем при согласии властей Украины.