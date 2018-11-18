Украина выступила против назначения россиянина главой Интерпола

Аваков заявил, что Россия ”злоупотребляет возможностями Интерпола для преследования политических оппонентов”.

По его словам, россиянин во главе Интепола является гибридной угрозой для всего мира.

Ранее Times назвала Александра Прокопчука главным претендентом на пост главы Интерпола. Как отмечается, Прокопчук с 2016 года является вице-президентом Интерпола и начальником Национального центрального бюро Интерпола МВД России с 2011 года. По данным издания, его избрание президентом организации на выборах 21 ноября практически гарантировано.