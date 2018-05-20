Украина выйдет из договоров СНГ, противоречащих ее интересам

По словам президента Порошенко, Украина уверенно выходит из сферы российского влияния. Он обещал пересмотреть все договоры, заключенные в рамках СНГ.
Украина пересмотрит все договоры, заключенные в рамках Содружества независимых государств (СНГ), и выйдет из тех, участие в которых противоречит ее национальным интересам. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко в воскресенье, 20 мая, в Киеве, в ходе церемонии в память о жертвах политических репрессий во времена СССР.
"Мы уверенно выходим из сферы российского влияния. Теперь, сейчас мы внимательно пересмотрим все договоры, заключенные в рамках СНГ, и выйдем из тех, в которых найдем хотя бы малейшее несоответствие нашим украинским, национальным интересам", — сказал украинский президент.