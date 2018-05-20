Украина выйдет из договоров СНГ, противоречащих ее интересам

Порошенко отметил, что Украина всегда рассматривала членство в СНГ как "развод с империей". "Украина, начиная с Беловежской пущи (подписание договоров о выходе из состава СССР и образовании СНГ в 1991 году. — Ред.), рассматривала СНГ исключительно как инструмент цивилизованного развода с империей. Цивилизованного по российской вине не получилось. Москва стремилась превратить Содружество в обновленную империю, где бы все сверяли часы по Спасской башне Кремля. Поэтому Украина не ратифицировала устав СНГ и не собиралась становиться полноценным участником СНГ", — пояснил глава государства.

Ранее Порошенко заявил, что Украина прекратит свое участие в координационных органах СНГ. "Мы не можем выйти оттуда, куда Украина никогда не входила. Но мы прекращаем участие в координационных органах СНГ", — сказал он.

Накануне Петр Порошенко сообщил, что подписал указ об отзыве представителей Украины из уставных органов СНГ. "Сегодня я подписал соответствующий указ об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов СНГ. Нам там нечего больше делать — мы двигаемся вместе в Европу", — сказал президент 19 мая в Виннице на праздничных мероприятиях по случаю Дня Европы.