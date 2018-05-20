20.05.2018, 15:31

Украина выйдет из договоров СНГ, противоречащих ее интересам

 (13)
Deutsche Welle
EST 1
Украина выйдет из договоров СНГ, противоречащих ее интересам
Foto: Efrem Lukatsky, AP

По словам президента Порошенко, Украина уверенно выходит из сферы российского влияния. Он обещал пересмотреть все договоры, заключенные в рамках СНГ.

Украина пересмотрит все договоры, заключенные в рамках Содружества независимых государств (СНГ), и выйдет из тех, участие в которых противоречит ее национальным интересам. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко в воскресенье, 20 мая, в Киеве, в ходе церемонии в память о жертвах политических репрессий во времена СССР.

"Мы уверенно выходим из сферы российского влияния. Теперь, сейчас мы внимательно пересмотрим все договоры, заключенные в рамках СНГ, и выйдем из тех, в которых найдем хотя бы малейшее несоответствие нашим украинским, национальным интересам", — сказал украинский президент.

Порошенко отметил, что Украина всегда рассматривала членство в СНГ как "развод с империей". "Украина, начиная с Беловежской пущи (подписание договоров о выходе из состава СССР и образовании СНГ в 1991 году. — Ред.), рассматривала СНГ исключительно как инструмент цивилизованного развода с империей. Цивилизованного по российской вине не получилось. Москва стремилась превратить Содружество в обновленную империю, где бы все сверяли часы по Спасской башне Кремля. Поэтому Украина не ратифицировала устав СНГ и не собиралась становиться полноценным участником СНГ", — пояснил глава государства.

Ранее Порошенко заявил, что Украина прекратит свое участие в координационных органах СНГ. "Мы не можем выйти оттуда, куда Украина никогда не входила. Но мы прекращаем участие в координационных органах СНГ", — сказал он.

Накануне Петр Порошенко сообщил, что подписал указ об отзыве представителей Украины из уставных органов СНГ. "Сегодня я подписал соответствующий указ об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов СНГ. Нам там нечего больше делать — мы двигаемся вместе в Европу", — сказал президент 19 мая в Виннице на праздничных мероприятиях по случаю Дня Европы.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: Где самые высокие зарплаты? Смотрите, сколько зарабатывают в разных волостях Эстонии

20.05.2018
Конечно же, больше всего зарабатывают жители Харьюмаа, но на первом месте — не Таллинн. Нажмите на уезд, чтобы посмотреть данные о средней зарплате по волостям.
Подробнее

Иностранный инвестор пожелал купить Батарейную тюрьму за 1 евро. Государство не воодушевлено

20.05.2018
Лондонская фирма Aura Communities, занимающаяся недвижимостью, предложила владельцу Батарейной тюрьмы Riigi Kinnisvara сделку: купить крепость за символическую плату в 1 евро, а потом инвестировать 200 миллионов евро. RKAS же полагает, что при развитии этой недвижимости следует придерживаться правил конкурса на поставки.
Подробнее


ФОТО и ВИДЕО. Гавайский ад: вулкан Килауэа на Гавайях снова начал извергаться

20.05.2018
Вулкан Килауэа, один из самых активных действующих вулканов в мире, начал извергаться еще в начале мая. Извержение сопровождалось мощным землетрясением. Потоки лавы, достигающей температуры 1000 градусов Цельсия, и испарения ядовитых газов, проникающие в воздух через трещины в земле, заставили сотни жителей островов покинуть свои дома.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Свадьба принца Гарри и Меган Маркл: самые яркие моменты

20.05.2018
В Виндзорском замке в субботу состоялось главное общественное событие года в Британии — свадьба принца Гарри, шестого в списке наследников британского престола, и американской актрисы Меган Маркл. Русская служба Би-би-си предлагает вспомнить самые яркие моменты церемонии.
Подробнее


-20% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JSU/13
189,- €
151,20 €
-20% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.14766JSB/02
179,- €
143,20 €
-20% Meeste käekell Police PITCHER PL.15240JSBBN/02
149,- €
119,20 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100052
169,- €
Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
290,- €
Käekell LACO Weimar 40 862070
440,- €

Полезные советы: как понять требование инкассо, что предпринять и как защитить свои права?

20.05.2018
Большей части людей пришлось в своей жизни столкнуться с требованиями, отправленными со стороны инкассо, которые, зачастую, вызывают страх и растерянность. У Eesti Õigusbüroo (бюро Правовой помощи Эстонии) более 9000 клиентов и треть из них обращаются за юридической помощью именно в связи с задолженностями.
Подробнее


Получение политического убежища в Европе все больше напоминает лотерею

20.05.2018
Уезжать из России лучше не в надежде на статус политического беженца, говорят правозащитники. Европейская бюрократия все хуже справляется с наплывом заявлений, поэтому лучше сразу искать работу или приезжать на учебу.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ