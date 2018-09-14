14.09.2018, 13:37

Украина выиграла апелляцию в споре с Россией на $3 млрд "долга Януковича"

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bbcrussian.com
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Ukraina lipp
Ukraina lippFoto: ANDREW COWIE, AFP

Английский суд вынес ключевое решение в принципиальном споре между Россией и Украиной: Киев выиграл апелляцию по решению относительно долга на 3 млрд долларов перед Москвой. По делу назначены новые слушания.

Как сообщает корреспондент Би-би-си из зала суда, суд решил, что Украина имеет право выдвинуть аргументы в свою защиту в части принуждения к сделке, чем фактически открыл дорогу для политического процесса, на котором Киев будет обвинять Кремль в агрессии и аннексии Крыма.

Процесс длится уже два с половиной года, но до развязки еще далеко. Русская служба Би-би-си разбиралась, почему конца процессу не видно.

Платить нельзя судиться

Трое судей апелляционной инстанции под председательством Элизабет Глостер — той самой, что вела громкий процесс между Борисом Березовским и Романом Абрамовичем в 2012 году, — вынашивали решение почти девять месяцев.

Сегодня они объявят, прав ли был их коллега из Высокого суда Уильям Блэр, когда в марте 2017 года отказал Украине в праве приводить в свою защиту политические аргументы о давлении и агрессии со стороны России. Он решил рассмотреть спор в ускоренном порядке как обычную коммерческую сделку о долге, который Украина не вернула России, но дал Киеву возможность для апелляции.

Спор уходит корнями в события ноября 2013 года, когда правительство Виктора Януковича развернуло внешнюю политику Украины на 180 градусов — отказалось подписывать соглашение об ассоциации с ЕС и решило сближаться с Россией. В ответ украинцы вышли на улицы.

Через месяц, в разгар Евромайдана, российский президент Владимир Путин принял Януковича в Москве и пообещал Украине скидку на газ в 30% и кредит на $15 млрд в обмен на еврооблигации, выпущенные по английскому праву. Янукович успел получить только первый транш на $3 млрд и уже в феврале бежал от протестов в Россию.

Срок погашения евробондов наступил в декабре 2015 года, однако новые власти Украины отказались возвращать долг.

Москва пошла в английский суд и попросила заставить Украину заплатить. Киев ответил: Россия навязала долг угрозами, потом агрессией подорвала способность вернуть его, а теперь использует английский суд для легитимизации своих действий.

Россия возразила: дело английского суда — заставить неплательщика выполнить контракт, а вопрос о том, почему он не платит, лежит вне его юрисдикции, поскольку касается международных договоров и отношений между суверенными государствами.

Украина парировала: аргумент о принуждении к сделке применим в коммерческих тяжбах, и судья может рассудить Украину и Россию именно так, а не как суверенные государства. Тогда вопрос подсудности будет снят. А если Украине не дадут возможности защищаться, то нельзя давать России и права нападать — тяжбу надо прекратить, никакого решения не выносить.

Судья не согласился: Россия просила принудить Украину заплатить, ее иск касается только денег, она не просила выяснить причины неплатежа. Украина признает заключенный по английскому праву контракт, но приводит аргументы в защиту неплатежа. Если они подсудны в Англии, тяжбу надо проводить по полной программе, с аргументами сторон. Если нет — по ускоренной процедуре: просто сравнить контракт с реальностью и решить, кто выполнил свои обязательства, а кто нет. Но останавливать тяжбу и выбрасывать иск в корзину нельзя.

Судья Блэр в итоге решил, что все приведенные Украиной аргументы в свою защиту лежат вне юрисдикции английского правосудия и потому иск придется рассматривать по укороченной процедуре. В таком процессе ему останется установить только один факт: заплатила Украина или нет.

Исход подобной тяжбы ясен.

Ждать ли громкого процесса

Три судьи апелляционной инстанции в январе целую неделю выслушивали аргументы за и против отказа от затяжного громкого политического процесса в пользу короткого и тихого коммерческого.

Вариантов решения — три. Впрочем, они допускают ряд дополнительных нюансов.

Отклонить апелляцию: победа России, хотя до возвращения долга еще очень далеко.

Поддержать апелляцию: победа Украины, английский суд будет рассматривать политические обвинения в адрес России в агрессии и давлении.

Остановить процесс. Ничья. Тяжба будет свернута без решения.

Даже если Украина выиграет апелляцию и в последующем процессе сумеет убедить судью признать сделку Януковича с Путиным недействительной, вопрос возврата этих денег остается.

На слушаниях в апелляционном суде украинская сторона заявила, что готова обсуждать реституцию, но дала понять, что надеется отбиться от такого иска и не возвращать миллиарды. Юристы прямо не ответили на вопрос, как именно они собираются это сделать, но вскользь упомянули возможные встречные претензии.

Украина давно говорила, что хочет компенсации за потерю Крыма и торговые ограничения со стороны России, но будут ли эти претензии частью ее защиты, неизвестно — юристы не спешат открывать карты.

Если решение будет вынесено в пользу России, а Украина не заплатит, Кремль может начать охоту за зарубежными украинскими активами или усадить Киев за стол переговоров о реструктуризации этого долга.

Со своей стороны, Украина попытается убедить Верховный суд взяться за это дело. В этом случае она будет апеллировать к шестой статье британского Акта о правах человека 1998 года, гарантирующей право на справедливый суд.

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