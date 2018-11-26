26.11.2018, 01:00

Украина вводит военное положение. Посольство России в Киеве атаковали радикалы

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rus.delfi.ee
EST 6
Kiiev
KiievFoto: Gleb Garanich, REUTERS

Президент Украины Петр Порошенко на экстренном заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) поддержал предложение о введении в стране военного положения сроком на 60 суток. Решение о его вводе будет принимать 26 ноября Верховная рада.

Инцидент в Азовском море российских пограничников с военными моряками Украины стал главной темой ночного заседания СНБО в Киеве. Прямую трансляцию вели украинские телеканалы.

Пропали 23 моряка
Первым на заседании выступил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко. По его словам, на трех кораблях украинских ВМС, которые осуществляли переход из Одессы в Мариуполь, находились в общей сложности 23 моряка, 6 из которых ранено.

"Местонахождение военных моряков в настоящий момент нам неизвестно, связь с ними утрачена", - отметил Муженко.

Затем слово было предоставлено министру иностранных дел Павлу Климкину. "Таран нашего буксира российским пограничным кораблем следует расценивать как акт агрессии. Мы будем говорить об этом на всех международных майданчиках", - заявил Климкин.

Порошенко: мобилизации не будет
По украинскому законодательству предложение о введении военного положения вносит президенту страны Совет национальной безопасности и обороны, а глава государства передает его в Раду. Секретарь СНБО Александр Турчинов для отпора врагу предложил ввести военное предложение сроком на 60 суток.

"Как президент и Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины в соответствии с Конституцией принимаю решение поддержать предложение о введении военного положения и обратиться с ним в Верховную раду Украины", - заявил Порошенко.

Украинский лидер выразил уверенность, что парламент поддержит это решение. Внеочередное заседание Рады созывается в понедельник, 26 ноября, в 16:00.

"Введение военного положения не означает объявление войны. Оно вводится исключительно для обороны Украины. Данное решение не предусматривает мобилизации, но надо быть наготове", - предупредил ветеранов запаса Порошенко.

Посольство России в Киеве закидали дымовыми шашками
На период военного положения Госпогранслужба Украины намерена ограничить пересечение границы для некоторых категорий российских граждан. Для граждан Украины изменений не предусмотрено.

Полиция Украины в период военного положения перейдет на усиленный вариант несения службы. "Обеспечим охрану консульских учреждений и посольств", - подчеркнул глава Национальной полиции Сергей Князев.

Правда, пока шло заседание СНБО радикально настроенные украинцы закидали дымовыми шашками Посольство России в Киеве, а неподалеку от посольства, по информации украинских СМИ, сгорел автомобиль Volkswagen Jetta российской дипмиссии.

Выборы президента Украины перенесут?
Сразу же после заседания СНБО украинские эксперты, политологи и народные депутаты начали обсуждать на телеканалах последствия введения военного положения. Многие задавались вопросом - почему оно не было введено в 2014 году, когда Украина потеряла Крым и часть Донбасса?

Как известно, 31 марта пройдут очередные выборы президента Украины. Военное положение, которое вводится на 60 суток, к тому времени, должно закончится. Однако тут есть один нюанс. Президентская кампания стартует на Украине за 90 дней до выборов - 31 декабря.

Введение военного положения по идее означает отсрочку начала кампании, а это, в свою очередь, может стать причиной для переноса выборов президента Украины. Кому выгоден этот перенос?

По последним опросам украинских социологических служб наивысший президентский рейтинг имеет сейчас Юлия Тимошенко - примерно 16-18 процентов. Действующий президент Порошенко занимает третье место - приблизительно 8 процентов.

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Президент Украины Петр Порошенко на экстренном заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) поддержал предложение о введении в стране военного положения сроком на 60 суток. Решение о его вводе будет принимать 26 ноября Верховная рада.
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