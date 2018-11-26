26.11.2018, 01:00

Украина вводит военное положение. Посольство России в Киеве атаковали радикалы

 (131)
rus.delfi.ee
EST 11
Kiiev
KiievFoto: Gleb Garanich, REUTERS

Президент Украины Петр Порошенко на экстренном заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) поддержал предложение о введении в стране военного положения сроком на 60 суток. Решение о его вводе будет принимать 26 ноября Верховная рада.

Столкновение в Азовском море российских пограничников с моряками Украины стало главной темой ночного заседания СНБО в Киеве. Прямую трансляцию вели украинские телеканалы.

Пропали 23 моряка
Первым на заседании с обзором ситуации выступил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко. По его словам, на трех кораблях украинских ВМС, которые осуществляли переход из Одессы в Мариуполь, находились в общей сложности 23 моряка, 6 из которых ранены.

"Местонахождение военных моряков в настоящий момент нам неизвестно, связь с ними утрачена", - отметил Муженко.

Затем слово было предоставлено министру иностранных дел Павлу Климкину. "Таран нашего буксира российским пограничным кораблем следует расценивать как акт агрессии. Мы будем говорить об этом на всех международных майданчиках", - заявил Климкин.

Читайте также:

Порошенко: мобилизации не будет
По украинскому законодательству предложение о введении военного положения вносит президенту страны Совет национальной безопасности и обороны, а глава государства передает его в Раду. Секретарь СНБО Александр Турчинов для отпора врагу предложил ввести военное положение сроком на 60 суток.

"Как президент и Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины в соответствии с Конституцией принимаю решение поддержать предложение о введении военного положения и обратиться с ним в Верховную раду Украины", - заявил Порошенко.

Украинский лидер выразил уверенность, что парламент поддержит это решение. Внеочередное заседание Рады созывается в понедельник, 26 ноября, в 16:00.

"Введение военного положения не означает объявление войны. Оно вводится исключительно для обороны Украины. Данное решение не предусматривает мобилизации, но надо быть наготове", - предупредил ветеранов запаса Порошенко.

Посольство России в Киеве закидали дымовыми шашками
На период военного положения Госпогранслужба Украины намерена ограничить пересечение границы для некоторых категорий российских граждан. Для граждан Украины изменений не предусмотрено.

Полиция Украины в период военного положения перейдет на усиленный вариант несения службы. "Обеспечим охрану консульских учреждений и посольств", - подчеркнул глава Национальной полиции Сергей Князев.

Правда, пока шло заседание СНБО радикально настроенные украинцы закидали Посольство России в Киеве дымовыми шашками, а неподалеку от посольства, по информации украинских СМИ, сгорел автомобиль Volkswagen Jetta российской дипмиссии.

Выборы президента Украины перенесут?
Сразу же после заседания СНБО украинские эксперты, политологи и народные депутаты начали обсуждать на телеканалах возможные последствия введения военного положения. Многие задавались вопросом - почему оно не было введено в 2014 году, когда Украина потеряла Крым и часть Донбасса?

Как известно, 31 марта пройдут очередные выборы президента Украины. Военное положение, которое вводится на 60 суток, к тому времени, должно закончится. Однако тут есть один нюанс. Президентская кампания стартует на Украине за 90 дней до выборов - 31 декабря.

Введение военного положения по идее означает отсрочку начала кампании, а это, в свою очередь, может стать причиной для переноса выборов президента Украины. Кому выгоден этот перенос?

По последним опросам украинских социологических служб наивысший президентский рейтинг имеет сейчас Юлия Тимошенко - примерно 18 процентов. Действующий президент Порошенко занимает третье место (8 процентов), пропустив вперед комика Владимира Зеленского (9 процентов).

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



ОНЛАЙН-БЛОГ: Конфликт России с Украиной в Керченском проливе

26.11.2018
26 ноября корабли ВМФ России захватили три украинских корабля в Керченском проливе. Пограничная служба ФСБ обвинила украинских моряков в нарушении морской границы. Украина назвала действия России актом агрессии.
Подробнее


ТОП влиятельных общественных деятелей 2018 года по версии Delfi и EPL

26.11.2018
На этой неделе Eesti Päevaleht, Delfi и Maaleht публикуют свои рейтинги самых влиятельных личностей Эстонии. Предлагаем вашему вниманию Топ самых влиятельных эстонских общественных деятелей 2018 по версии Delfi и EPL.
Подробнее

"Серьезное нарушение международного права". Ратас осудил действия России по захвату кораблей украинских ВМС

26.11.2018
Премьер-министр Юри Ратас выступил с кратким заявлением по поводу инцидента у Керченского пролива между российскими и украинскими военно-морскими силами, сообщает правительство в Facebook.
Подробнее


-30% Meeste käekell Police KING COBRA PL.14538JS/04A
199,- €
139,30 €
-30% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBZS/12
209,- €
146,30 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107632007
102,60 €
61,56 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Safari
69,- €
27,60 €
-30% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JSU/13
189,- €
132,30 €
-30% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JS/02
169,- €
118,30 €

ФОТО: Президент Кальюлайд утвердила Катри Райк на должность министра внутренних дел

26.11.2018
Сегодня президент Эстонии Керсти Кальюлайд по предложению премьер-министра Юри Ратаса освободила от должности министра Андреса Анвельта, пожелавшего уйти в отставку, и назначила новым министром внутренних дел Катри Райк.
Подробнее

На шоссе Таллинн-Тарту из-за резкого торможения пострадали трое детей

26.11.2018
В воскресенье вечером на шоссе Таллинн-Тарту произошло ДТП, когда 28-летняя женщина потеряла контроль над машиной, пытаясь избежать столкновения с резко затормозившим спереди автомобилем, и в итоге трое ее детей были доставлены в больницу.
Подробнее


ФОТО: Зачем на литовско-латвийской границе установили 40-метрового дракона

25.11.2018
Фестиваль света Staro Rīga послужил отличным началом для ярких световых шоу этого года. На этой неделе эстафету в странах Балтии подхватил Пакруойский усадебный комплекс, расположенный в Литве, всего в 130 км от Риги. Вчера, 24 ноября, здесь торжественнно открыли международный фестиваль "Большие китайские фонари".
Подробнее



Как нарядить елку на Новый 2019 год Свиньи

26.11.2018
Новогодняя елка может стать не только главным украшением праздника, но и счастливым талисманом. Поэтому мы предлагаем вам узнать, как правильно нарядить елочку на Новый 2019 год, чтобы она принесла в вашу жизнь удачу и благополучие.
Подробнее