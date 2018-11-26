Украина вводит военное положение. Посольство России в Киеве атаковали радикалы

Украинский лидер выразил уверенность, что парламент поддержит это решение. Внеочередное заседание Рады созывается в понедельник, 26 ноября, в 16:00.
"Введение военного положения не означает объявление войны. Оно вводится исключительно для обороны Украины. Данное решение не предусматривает мобилизации, но надо быть наготове", - предупредил ветеранов запаса Порошенко.
Посольство России в Киеве закидали дымовыми шашками
На период военного положения Госпогранслужба Украины намерена ограничить пересечение границы для некоторых категорий российских граждан. Для граждан Украины изменений не предусмотрено.
Полиция Украины в период военного положения перейдет на усиленный вариант несения службы. "Обеспечим охрану консульских учреждений и посольств", - подчеркнул глава Национальной полиции Сергей Князев.
Правда, пока шло заседание СНБО радикально настроенные украинцы закидали Посольство России в Киеве дымовыми шашками, а неподалеку от посольства, по информации украинских СМИ, сгорел автомобиль Volkswagen Jetta российской дипмиссии.
Выборы президента Украины перенесут?
Сразу же после заседания СНБО украинские эксперты, политологи и народные депутаты начали обсуждать на телеканалах возможные последствия введения военного положения. Многие задавались вопросом - почему оно не было введено в 2014 году, когда Украина потеряла Крым и часть Донбасса?
Как известно, 31 марта пройдут очередные выборы президента Украины. Военное положение, которое вводится на 60 суток, к тому времени, должно закончится. Однако тут есть один нюанс. Президентская кампания стартует на Украине за 90 дней до выборов - 31 декабря.
Введение военного положения по идее означает отсрочку начала кампании, а это, в свою очередь, может стать причиной для переноса выборов президента Украины. Кому выгоден этот перенос?
По последним опросам украинских социологических служб наивысший президентский рейтинг имеет сейчас Юлия Тимошенко - примерно 18 процентов. Действующий президент Порошенко занимает третье место (8 процентов), пропустив вперед комика Владимира Зеленского (9 процентов).