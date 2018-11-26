Украина вводит военное положение на 60 суток из-за инцидента в Азовском море

Инцидент в Азовском море с военными моряками Украины стал главной темой заседания СНБО в Киеве. Прямую трансляцию вели украинские телеканалы.

Пропали 23 моряка

Первым на заседании выступил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Константин Муженко. По его словам, на трех кораблях украинских ВМС, которые осуществляли переход из Одессы в Мариуполь, находились 23 моряка, 6 из которых ранено.

"Местонахождение военных моряков в настоящий момент нам неизвестно, связь с ними утрачена", - отметил Муженко.

Затем слово было предоставлено министру иностранных дел Павлу Климкину. "Таран нашего буксира российским пограничным кораблем мы расцениваем как акт агрессии. Мы будем говорить об этом на всех международных майданчиках", - заявил Климкин.

Мобилизации не будет

По украинскому законодательству предложение о введении военного положения вносит президенту страны Совет национальной безопасности и обороны. Секретарь СНБО Александр Турчинов для отпора врагу предложил ввести военное предложение сроком на 60 суток.

"Как президент и Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины в соответствии с Конституцией принимаю решение поддержать предложение о введении военного положения и обратиться с ним в Верховную раду Украины", - заявил Порошенко.

Украинский лидер выразил уверенность, что парламент поддержит решение на внеочередном заседании.