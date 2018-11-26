26.11.2018, 01:00

Украина вводит военное положение на 60 суток из-за инцидента в Азовском море

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rus.delfi.ee
EST 5
Kiiev
KiievFoto: Gleb Garanich, REUTERS

Президент Украины Петр Порошенко на экстренном заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) поддержал предложение о введении в стране военного положения. Решение о его вводе будет принимать 26 ноября Верховная рада.

Инцидент в Азовском море с военными моряками Украины стал главной темой заседания СНБО в Киеве. Прямую трансляцию вели украинские телеканалы.

Пропали 23 моряка
Первым на заседании выступил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Константин Муженко. По его словам, на трех кораблях украинских ВМС, которые осуществляли переход из Одессы в Мариуполь, находились 23 моряка, 6 из которых ранено.

"Местонахождение военных моряков в настоящий момент нам неизвестно, связь с ними утрачена", - отметил Муженко.

Затем слово было предоставлено министру иностранных дел Павлу Климкину. "Таран нашего буксира российским пограничным кораблем мы расцениваем как акт агрессии. Мы будем говорить об этом на всех международных майданчиках", - заявил Климкин.

Мобилизации не будет
По украинскому законодательству предложение о введении военного положения вносит президенту страны Совет национальной безопасности и обороны. Секретарь СНБО Александр Турчинов для отпора врагу предложил ввести военное предложение сроком на 60 суток.

"Как президент и Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины в соответствии с Конституцией принимаю решение поддержать предложение о введении военного положения и обратиться с ним в Верховную раду Украины", - заявил Порошенко.

Украинский лидер выразил уверенность, что парламент поддержит решение на внеочередном заседании.

"Введение военного положения не означает объявление войны. Данное решение не предусматривает мобилизации, но надо быть наготове", - предупредил ветеранов запаса Порошенко.

Посольство России в Киеве закидали дымовыми шашками
Представитель Национального банка Украины на заседании СНБО заявил, что военное положение на работу банков не повлияет.

Госпогранслужба Украины намерена ограничить пересечение границы для некоторых категорий российских граждан. Для граждан Украины изменений не предусмотрено.

Полиция Украины в период военного положения особое внимание собирается уделить охране зарубежных учреждений. Правда, пока шло заседание СНБО украинские граждане начали закидывать дымовыми шашками Посольство России в Киеве.

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