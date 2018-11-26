Украина вводит военное положение на 60 дней из-за инцидента у Керченского пролива(32)
Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение о введении в стране военного положения. Решение о его вводе будет принимать 26 ноября Верховная рада.
Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение о введении в стране военного положения. Решение о его вводе будет принимать 26 ноября Верховная рада.
В Киеве прошло экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), на котором обсуждался инцидент в Азовском море с украинскими военными моряками. Прямую трансляцию заседания вели украинские телеканалы.
Пропали 23 моряка
Первым на заседании выступил начальник Генерального штаба Константин Муженко. По его словам, на трех кораблях украинских ВМС, которые осуществляли переход из Одессы в Мариуполь, находились 23 моряка, 6 из которых ранено.
"Местонахождение военных моряков в настоящий момент нам неизвестно", - отметил Муженко.
Затем слово было предоставлено министру иностранных дел Павлу Климкину. "Таран нашего буксира российским пограничным кораблем мы расцениваем как акт агрессии. Мы будем говорить об этом на всех международных майданчиках", - заявил Климкин.
Мобилизации не будет
"Как президент и Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины в соответствии с Конституцией принимаю решение поддержать предложение о введении военного положения и обратиться с ним в Верховную раду Украины", - заявил глава государства.
Порошенко выразил уверенность, что парламент поддержит решение на внеочередном заседании. "Данное решение не предусматривает мобилизации, но надо быть наготове", - подчеркнул Порошенко.
Ограничения для россиян
Представители Национального банка Украины на заседании СНБО заявили, что военное положение на работу банков не повлияет.
Госпогранслужба намерена ограничить пересечение границы для "некоторых категорий" граждан РФ. Для граждан Украины все останется как и было.
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