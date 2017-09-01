Украина вводит новые правила въезда в страну для граждан России

Украина вводит новые правила въезда иностранцев на территорию страны: с 1 января 2018 года на границе у путешественников будут требовать предоставление биометрических данных. Кроме того, Кабмину поручено обновить список государств миграционного риска, в частности внести в него Российскую Федерацию, говорится на сайте президента Петра Порошенко.

"Считаю, что это распространенная практика. В условиях, когда страна является объектом военной агрессии со стороны РФ, эта практика вполне оправдана", — приводит слова главы государства "Украинская правда".

Процедура регистрации въезжающих с нового года будет состоять из трех этапов. Первый — человек может подать предварительное уведомление о том, что он собирается в Украину и пересечь границу, соответственно — база данных и пограничники будут к этому готовы. Второй — непосредственная фиксация данных на границе, биометрического паспорта или биометрических данных. Третий — фиксация человека в месте, где он планирует находиться.