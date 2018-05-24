24.05.2018, 18:40

Украина ввела санкции против российских СМИ

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Gazeta.ru
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televiisor
фото иллюстративноеFoto: ALEXANDER NEMENOV, AFP

Украинская сторона ввела санкции против российских СМИ. Об этом сообщает ”112 Украина”.

Как отмечается, санкции будут действовать в течение трех лет. В число СМИ, оказавшихся в санкционном списке, попали ”Россия-24”, ”Первый канал”, ”НТВ”, ”Наше Радио”, ”Рен ТВ”, акционерные общества ”ТНТ-Телесеть” и ”Москва Медиа”, а также ”Национальная медиа группа” и другие.

Ранее в Госдуме отреагировали на санкции Киева против МИА ”Россия сегодня” и РИА Новости Украина. В заявлении отмечается, что такие действия являются подавлением свободы слова и свидетельствуют о невозможности высказывать альтернативную точку зрения.

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