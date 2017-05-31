Украина ввела режим тишины в Донбассе на один день

Украинским военным запретили использовать любой вид оружия в течение суток 1 июня. Такое заявление в среду, 31 мая, пресс-центр штаба АТО (антитеррористической операции — так в Киеве называют военную операцию в Донбассе) опубликовал на своей странице в Facebook, передает Lenta.ru.

”1 июня ВС Украины будут придерживаться режима тишины. Украинская сторона (…) поддерживает стремление по соблюдению режима тишины вдоль всей линии разграничения сторон в районе проведения АТО на Донбассе”, — говорится в тексте сообщения.

Уточняется, что запрет на использование оружия будет действовать с 00:00 часов 1 июня до 00:00 часов 2 июня. При этом ”в случае возникновения со стороны противника угрозы жизни военнослужащих, мирных жителей, а также попыток изменения линии соприкосновения”, служащие ВСУ получают право применить оружие.

Ранее в среду ООН подсчитала, что с начала военного конфликта в Донбассе погибли 2 тысячи гражданских лиц и от 7 до 9 тысяч получили ранения.

Последний раз режим тишины в Донбассе объявили 13 апреля.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014 года после того, как украинские власти объявили о старте АТО (антитеррористической операцией Киев называет силовые действия в регионе). В Донбассе вслед за этим были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики.