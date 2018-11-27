Украина ввела ограничения для россиян на границе с Крымом

Речь идет о пропускных пунктах ”Чаплинка”, ”Каланчак” и ”Чонгар”. ”Пункты пропуска сейчас работают в режиме ограниченного пересечения относительно граждан Российской Федерации. Как туда, так и обратно”, — сказал Гордеев и уточнил, что украинцев пропускают в обе стороны без ограничений. Глава администрации не стал уточнять, связаны ли эти ограничения с конфликтом в Керченском проливе.

Ранее стало известно, что на территорию страны не пустили россиян, прилетевших из Минска. Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский рассказал ТАСС, что во вторник, 27 ноября, в Минск вернули 35 человек.

В понедельник, 26 ноября, Верховная Рада приняла решение ввести в ряде областей страны военное положение.

Это связано с инцидентом в Керченском проливе. 25 ноября пограничники управления ФСБ задержали три корабля ВМС страны, которые вошли в территориальные воды Крыма и начали совершать опасные маневры, проигнорировав требование остановиться. Киев счел это актом агрессии.