27.11.2018, 14:36

Украина ввела ограничения для россиян на границе с Крымом

 (2)
Lenta.ru
EST
2884423
2884423Foto: Alexandr Polegenko, Sputnik

На контрольно-пропускных пунктах в Херсонской области Украины на границе с Крымом введены ограничения для граждан России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу Херсонской областной администрации Андрея Гордеева.

Речь идет о пропускных пунктах ”Чаплинка”, ”Каланчак” и ”Чонгар”. ”Пункты пропуска сейчас работают в режиме ограниченного пересечения относительно граждан Российской Федерации. Как туда, так и обратно”, — сказал Гордеев и уточнил, что украинцев пропускают в обе стороны без ограничений. Глава администрации не стал уточнять, связаны ли эти ограничения с конфликтом в Керченском проливе.

Ранее стало известно, что на территорию страны не пустили россиян, прилетевших из Минска. Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский рассказал ТАСС, что во вторник, 27 ноября, в Минск вернули 35 человек.

В понедельник, 26 ноября, Верховная Рада приняла решение ввести в ряде областей страны военное положение.

Это связано с инцидентом в Керченском проливе. 25 ноября пограничники управления ФСБ задержали три корабля ВМС страны, которые вошли в территориальные воды Крыма и начали совершать опасные маневры, проигнорировав требование остановиться. Киев счел это актом агрессии.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Финская газета об Эстонии: абсурдные цены, высокомерное обслуживание, по улицам ходят наркоманы

27.11.2018
Финская газета Ilta-Sanomat пишет, что таллиннские бизнесмены снова скучают по финнам, которых раньше называли ”лосями” из-за их не очень европейских привычек выпить. Сейчас же пьющие братья снова стали подходящими для эстонцев, пишет газета.
Подробнее



ОНЛАЙН-БЛОГ: Конфликт России с Украиной в Керченском проливе

27.11.2018
26 ноября корабли ВМФ России захватили три украинских корабля в Керченском проливе. Пограничная служба ФСБ обвинила украинских моряков в нарушении морской границы. Украина назвала действия России актом агрессии.
Подробнее

Керсти Кальюлайд критикует EKRE: последний раз перед замком Тоомпеа так буянил "Интерфронт". Это недопустимо

27.11.2018
Если EKRE оправдала избиение Индрека Таранда тем, что он мешал их выступлению, то президент Эстонии Керсти Кальюлайд говорит, что за каждым ударом ногой, призывающим к ненависти плакатом и угрозой расправы ответственность несет и политик, собравший сторонников на мероприятие.
Подробнее

-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black Metal
290,- €
269,70 €
-40% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100009
189,- €
113,40 €
-40% Meeste kinkekomplekt Daniel Wellington DW00500002
179,- €
107,40 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver/Black
360,- €
334,80 €
-30% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSUBL/03
179,- €
125,30 €
-40% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100065
109,- €
65,40 €

ФОТО и ВИДЕО | Таранд о вчерашней атаке на митинге EKRE: надеюсь, этот прибой предотвратит цунами насилия

27.11.2018
Социал-демократическая партия на сегодняшней пресс-конференции комментирует события последних дней. В ней должны были принять участие председатель партии Евгений Осиновский, евродепутат Индрек Таранд и министр внутренних дел Катри Райк.
Подробнее


8 вещей в вашем доме, которые повышают риск подхватить вирус

27.11.2018
Вы опасаетесь заразиться вирусной инфекцией в транспорте, магазине или офисе. А как насчет собственного жилища? Reader’s Digest рассказывает о местах в наших домах, где могут прятаться вирусы, а также дает советы, как их перехитрить.
Подробнее

ВИДЕО DELFI: Антон Долин: желаю эстонскому кинематографу независимости, нахальности и куража

27.11.2018
В понедельник, 26 ноября, в Таллинне прошла открытая лекция российского кинокритика Антона Долина, приуроченная к международному кинофестивалю PÖFF. Смотрите интервью Rus.Delfi!
Подробнее

Злоключения и достижения на посту министра, или Как Евгения Осиновского "возненавидели" за алкогольные акцизы

27.11.2018
Председатель Социал-демократической партии и бывший министр социальных дел Евгений Осиновский занял пятое место в ТОП самых влиятельных личностей среди русскоязычного населения в 2018 году по версии Delfi и EPL. В этом году он мало кого оставил равнодушным. Его влияние на русскоязычное население Эстонии отрицать нельзя — но тут стоит отметить, что оно для кого-то было скорее отрицательным, чем положительным.
Подробнее

Ликвидация: 10 вещей, которые надо немедленно выбросить из дома

27.11.2018
В каждом доме затаился хлам, даже если его не видно. И если у вас не поднимается рука выбросить что-то, то помните, что вещи, захламляющие дом, препятствуют свободной циркуляции энергии. В таком доме ничего не хочется делать, проявляются апатия, лень, в нем даже трудно дышать, а вещи как бы давят на мозг. Comode составил список 10 вещей, которые вы можете выбросить прямо сейчас.
Подробнее