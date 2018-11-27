27.11.2018, 14:36

Украина ввела ограничения для россиян на границе с Крымом

 (17)
Lenta.ru
EST
2884423
2884423Foto: Alexandr Polegenko, Sputnik

На контрольно-пропускных пунктах в Херсонской области Украины на границе с Крымом введены ограничения для граждан России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу Херсонской областной администрации Андрея Гордеева.

Речь идет о пропускных пунктах ”Чаплинка”, ”Каланчак” и ”Чонгар”. ”Пункты пропуска сейчас работают в режиме ограниченного пересечения относительно граждан Российской Федерации. Как туда, так и обратно”, — сказал Гордеев и уточнил, что украинцев пропускают в обе стороны без ограничений. Глава администрации не стал уточнять, связаны ли эти ограничения с конфликтом в Керченском проливе.

Ранее стало известно, что на территорию страны не пустили россиян, прилетевших из Минска. Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский рассказал ТАСС, что во вторник, 27 ноября, в Минск вернули 35 человек.

В понедельник, 26 ноября, Верховная Рада приняла решение ввести в ряде областей страны военное положение.

Это связано с инцидентом в Керченском проливе. 25 ноября пограничники управления ФСБ задержали три корабля ВМС страны, которые вошли в территориальные воды Крыма и начали совершать опасные маневры, проигнорировав требование остановиться. Киев счел это актом агрессии.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ





Финская газета об Эстонии: абсурдные цены, высокомерное обслуживание, по улицам ходят наркоманы

27.11.2018
Финская газета Ilta-Sanomat пишет, что таллиннские бизнесмены снова скучают по финнам, которых раньше называли ”лосями” из-за их не очень европейских привычек выпить. Сейчас же пьющие братья снова стали подходящими для эстонцев, пишет газета.
Подробнее

Темный туман с коричневым оттенком окутывает Эстонию. Как его рассеять?

27.11.2018
”Насилие, мы в шоке!”, — так отреагировали вчера эстонские политики на происшествие, имевшее место на площади перед зданием Рийгикогу. Но нет худа без добра. По крайней мере, теперь мы знаем, какой выбор перед нами стоит: между ”бей лежачего” и теми, кто готов протянуть упавшему руку помощи.
Подробнее


-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
290,- €
269,70 €
-30% Meeste käekell Police KING COBRA PL.14538JS/04A
199,- €
139,30 €
-40% Naiste käekell Daniel Wellington 0504DW
139,- €
83,40 €
-40% Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €
107,40 €
-40% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100031
139,- €
83,40 €

ОНЛАЙН-БЛОГ: Конфликт России с Украиной в Керченском проливе

27.11.2018
26 ноября корабли ВМФ России захватили три украинских корабля в Керченском проливе. Пограничная служба ФСБ обвинила украинских моряков в нарушении морской границы. Украина назвала действия России актом агрессии.
Подробнее

ФОТО и ВИДЕО | Таранд о вчерашней атаке на митинге EKRE: надеюсь, этот прибой предотвратит цунами насилия

27.11.2018
Социал-демократическая партия на сегодняшней пресс-конференции комментирует события последних дней. В ней должны были принять участие председатель партии Евгений Осиновский, евродепутат Индрек Таранд и министр внутренних дел Катри Райк.
Подробнее


8 вещей в вашем доме, которые повышают риск подхватить вирус

27.11.2018
Вы опасаетесь заразиться вирусной инфекцией в транспорте, магазине или офисе. А как насчет собственного жилища? Reader’s Digest рассказывает о местах в наших домах, где могут прятаться вирусы, а также дает советы, как их перехитрить.
Подробнее

ВИДЕО DELFI: Антон Долин: желаю эстонскому кинематографу независимости, нахальности и куража

27.11.2018
В понедельник, 26 ноября, в Таллинне прошла открытая лекция российского кинокритика Антона Долина, приуроченная к международному кинофестивалю PÖFF. Смотрите интервью Rus.Delfi!
Подробнее

Злоключения и достижения на посту министра, или Как Евгения Осиновского "возненавидели" за алкогольные акцизы

27.11.2018
Председатель Социал-демократической партии и бывший министр социальных дел Евгений Осиновский занял пятое место в ТОП самых влиятельных личностей среди русскоязычного населения в 2018 году по версии Delfi и EPL. В этом году он мало кого оставил равнодушным. Его влияние на русскоязычное население Эстонии отрицать нельзя — но тут стоит отметить, что оно для кого-то было скорее отрицательным, чем положительным.
Подробнее

Ликвидация: 10 вещей, которые надо немедленно выбросить из дома

27.11.2018
В каждом доме затаился хлам, даже если его не видно. И если у вас не поднимается рука выбросить что-то, то помните, что вещи, захламляющие дом, препятствуют свободной циркуляции энергии. В таком доме ничего не хочется делать, проявляются апатия, лень, в нем даже трудно дышать, а вещи как бы давят на мозг. Comode составил список 10 вещей, которые вы можете выбросить прямо сейчас.
Подробнее