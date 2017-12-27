Украина ввела биометрический контроль на границе с Россией

Украина с 27 декабря вводит на пунктах пропуска на границе с Россией систему биометрического контроля иностранцев, в том числе граждан РФ. Пока она работает в тестовом режиме. Полномасштабный запуск запланирован на 1 января 2018 года.

Полученные в ходе контроля данные будут отсылаться в базы Службы безопасности Украины, МВД и Госпогранслужбы Украины. Граждане России будут обязаны заранее информировать украинские власти о цели поездки.

Начало работы системы в тестовом режиме анонсировал на прошлой неделе советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк в своем Facebook.

"Для информации потенциальным нарушителям государственной границы между РФ и Украиной. С 27 декабря 2017 введут в действие мобильные комплексы биометрического контроля в местах вероятного нелегального пересечения границы правонарушителями и контрабандистами", — написал он. Пост Шкиряка заканчивался странным "поздравлением": "С Новым годом, гондурасы!".

О том, что биометрический контроль на границе с Россией в тестовом режиме заработает с 27 декабря, в комментарии телеканалу "112 Украина" на днях заявил и помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.

Как рассказал Слободян, мобильные комплексы с биометрическим контролем разместят на пунктах пропуска с наибольшим трафиком, а место их дислокации будет меняться. "Конечно, это будут и основные пункты пропуска: "Гоптовка" в Харьковской области, "Бачевск" в Сумской, то есть там, где расположены основные стратегические магистрали", — отметил он.

"27 числа в тестовом варианте мы попробуем использовать их на различных участках украинско-российской границы, чтобы протестировать саму систему, посмотреть готовность наших рабочих мест к более масштабному старту 1 января", — заявил помощник главы Госпогранслужбы.

Олег Слободян также уточнил,что на пунктах пропуска в районе проведения так называемой антитеррористической операции (АТО) Киева биометрическая проверка россиян происходить не будет. Граждане РФ не смогут пересечь границу на действующих пунктах пропуска, если заехали с неподконтрольной территории. "Если мы говорим о зоне проведения АТО, то на линии разграничения граждане РФ могут проезжать только по той территории, которая контролируется Украиной, на ту территорию, которая временно нам не подконтрольна", — сказал он.

На пропускных пунктах, линии разграничения и на административной границе с Крымом установят приборы для биометрического контроля, но они, по словам Слободяна, будут выполнять скорее вспомогательную функцию для проверки биометрических данных человека, если возникнет сомнение в подлинности его паспорта.

Решение об усилении пограничного контроля было принято Советом национальной безопасности и обороны Украины в июле. В сентябре президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении биометрического контроля для въезда в страну иностранцев, в частности граждан РФ, с начала следующего года.

В Госпогранслужбе Украины ранее поясняли, что в рамках усиления контроля за пересечением границы иностранцы должны будут сдавать отпечатки пальцев. при этом биометрический паспорт у них требовать не будут. Также сообщилось, что для граждан РФ учреждается двухступенчатый контроль: они должны будут не только сдавать отпечатки, но и заранее предупреждать украинскую сторону о планируемой поездке.

На прошлой неделе министр иностранных дел Украины Павел Климкин предупредил, что Киев может ввести биометрические визы для россиян, если окажется неэффективным биометрический контроль.

МИД РФ рекомендует россиянам уточнять условия въезда на Украину

Министерство иностранных дел РФ накануне рекомендовало россиянам, собирающимся отправиться на Украину, "принимая во внимание неконструктивные действия Киева, а также во избежание возможных провокаций", уточнять условия и порядок пересечения границы в украинских дипломатических и консульских учреждениях. Об этом говорилось в комментарии дипведомства в связи с намерением пограничных органов Украины с 1 января 2018 года ввести новые правила въезда на территорию этой страны для российских граждан.

"Как следует из заявлений киевских властей, от граждан нашей страны при следовании на Украину планируется требовать предоставления ее компетентным органам своих персональных данных, включая биометрические, а также регистрации по месту пребывания в период нахождения и передвижения по территории страны", — отмечалось в комментарии на сайте внешнеполитического ведомства.

МИД России неоднократно запрашивал Киев о характере и порядке применения к гражданам РФ озвученных нововведений, их конкретном содержании и наполнении, указали в ведомстве. "До настоящего времени ответа на поставленные вопросы не получено вопреки положениям действующего межправительственного соглашения о безвизовых поездках граждан от 1997 года и принципам цивилизованного общения государств", — отметили в МИД.

"В связи с вышеизложенным гражданам Российской Федерации, намеревающимся осуществить в ближайшее время поездки на Украину, следует учитывать, что при прохождении контроля на украинской границе у них могут возникать проблемы из-за предъявления органами Госпогранслужбы Украины новых дополнительных требований", — подчеркнули в министерстве.