Украина введет санкции в отношении посетивших Крым европейских политиков

Служба безопасности Украины (СБУ) по поручению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) подготовит список политиков из европейских и других стран для введения в отношении них санкций в связи с визитом в Крым. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

"СБУ должна подготовить и представить на рассмотрение СНБО Украины перечень официальных лиц из Европарламента, а также политиков из стран Европейского союза, СНГ и Латинской Америки, которые, по сообщениям российских СМИ, прибыли с трехдневным визитом в аннексированный Крым", — приводит слова Турчинова пресс-служба СНБО, передает ТАСС.

Согласно сообщению пресс-службы, "в случае подтверждения этой информации на заседании СНБО Украины будет рассматриваться вопрос о введении против них санкций". Кроме этого, по словам Турчинова, "в случае подтверждения их пребывания в Крыму должны быть открыты уголовные производства в соответствии с действующим законодательством".

В воскресенье в Крым прибыла делегация, в числе которой депутаты Европарламента, а также политики из стран Европейского союза, СНГ и Латинской Америки, которая пробудет на полуострове до 21 марта. Ее члены примут участие в международной конференции "100-летие революции в России и современный социализм", которую организует партия "Справедливая Россия".

Крым уже неоднократно посещали иностранные парламентарии. Например, делегация депутатов и сенаторов Франции во главе с депутатом Национального собрания Франции Тьерри Мариани дважды совершала визиты в Россию, в том числе в Крым и в Севастополь, в 2015 и 2016 годах.

Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет 11 марта 2014 года на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% — Севастополя.

18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.