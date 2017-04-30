Украина возвела новую дамбу для блокирования подачи воды в Крым

Администрация Херсонской области ввела в эксплуатацию новую капитальную дамбу, которая предназначена для блокирования тока днепровской воды по Северо-Крымскому каналу в Крым.

"Новая стационарная бетонная плотина возведена на границе материковой части Украины с Крымом", — говорится в сообщении украинского телеканала ТСН, передает ТАСС. По его данным, дамбу стоимостью 35 млн гривен (около $1,3 млн) возвели за год. Представители местной администрации пояснили, что поводом для строительства этого сооружения стала необходимость восстановления водоснабжения сельскохозяйственных районов юга Херсонской области, которые три года назад после закрытия шлюзов выше по течению оказались от него отрезаны вместе с полуостровом.

По словам главного инженера управления Северо-Крымского канала Владимира Охапко, после возведения дамбы соответствующие службы занимаются созданием инфраструктуры. "Это, в частности, лебедки, дежурные помещения, охрана", — уточнил он. Новая плотина, отметил Охапко, имеет шлюз, который можно открыть и наполнить водой "еще 300 километров Северо-Крымского канала (до водохранилищ на полуострове — прим. ТАСС)".

После воссоединения Крыма с Россией, которое по итогам референдума произошло весной 2014 года, Украина объявила полуостров оккупированной территорией, а для его возвращения начала применять практику различных блокад. Первой из них стало перекрытие водоснабжения по Северо-Крымскому каналу. После этого последовали подрыв торговых связей и прекращение электроснабжения, что в настоящий момент компенсировано новыми торговыми путями и энергомостом с территории Краснодарского края.

Благодаря поддержке Минприроды России в Крыму реализован проект по использованию подземных вод для организации водоснабжения населения полуострова, в частности, в сентябре 2016 года завершилось строительство трех водозаборов. Пробурены 36 скважин, общий объем подаваемой воды составит 195 тыс. куб. м в сутки.

До 2020 года в рамках реализации Федеральной целевой программы по социально-экономическому развитию Крыма будет проложен магистральный водовод до Керчи — крайней восточной точки Крымского полуострова, его общая протяженность составит около 220 км. Это позволит решить проблему с водоснабжением восточных регионов полуострова, где проживает 400 тыс. человек.