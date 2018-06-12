12.06.2018, 17:30

Украина внесла в Международный суд ООН тысячи документов, доказывающих участие России в войне в Донбассе

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NEWSru.com
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Petro Porošenko terrorivastase operatsiooni staabis
Petro Porošenko terrorivastase operatsiooni staabisFoto: Sergei Bobok, AFP/Scanpix

Международный суд ООН в Гааге принял от Украины Меморандум в деле против России относительно нарушений Международной конвенции о запрете финансирования терроризма и Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Речь идет о дополнительных материалах к иску, поданному 16 января.

"Сегодня РФ получает от нас своеобразный "подарок" в МС ООН. Он весит около 90 кг, состоит из 17 500 страниц текста и содержится в 29 томах", — отметил в Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Эти шагом Киев добивается признания на международном уровне роли России в событиях в Донбассе и Крыму, чтобы затем привлечь Москву к ответственности, пояснил президент Украины Петр Порошенко.

"До тех пор, пока Россия и дальше упорно врет, что не они оккупировали украинскую землю, привезли "Бук", который сбил MH17, завезла "Грады", из которых обстреляли мирных граждан Мариуполя, Краматорска и Авдеевки и блокпост в Волновахе", — написал Порошенко в Facebook.

"Должностные лица РФ упорно врут, что не вербовали террористов, которые совершали взрывы в Одессе, Харькове и Киеве. Врут и про то, что не выживают украинцев и крымских татар из Крыма, дискриминируя их в условиях оккупации", — перечисляет Порошенко претензии к России.

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"Преодолеть эту ложь можно только с помощью правды и доказательств, — добавил глава Украины. — Для этого нам нужна позиция Международного суда ООН, который даст надлежащую оценку действиям РФ и не оставит им возможности прятаться от ответственности за очередными манипуляциями и криками "это не мы" и "нас там нет".

Порошенко видит особый символизм в том, что МС ООН назначил прием этих документов на 12 июня — День России.

Украина 16 января 2017 года подала в Международный суд ООН иск, в котором обвинила Россию в нарушении Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации. Международный суд ООН 19 апреля того же года частично удовлетворил требование Украины по установлению обеспечительных мер в отношении РФ. В частности, суд постановил, что Россия по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации должна воздержаться от ущемления прав крымских татар и обеспечить доступ к образованию на украинском языке в Крыму. По Конвенции о противодействии финансированию терроризма суд заявил об отсутствии необходимости установления обеспечительных мер.

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