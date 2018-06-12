Украина внесла в Международный суд ООН тысячи документов, доказывающих участие России в войне в Донбассе

"До тех пор, пока Россия и дальше упорно врет, что не они оккупировали украинскую землю, привезли "Бук", который сбил MH17, завезла "Грады", из которых обстреляли мирных граждан Мариуполя, Краматорска и Авдеевки и блокпост в Волновахе", — написал Порошенко в Facebook.

"Должностные лица РФ упорно врут, что не вербовали террористов, которые совершали взрывы в Одессе, Харькове и Киеве. Врут и про то, что не выживают украинцев и крымских татар из Крыма, дискриминируя их в условиях оккупации", — перечисляет Порошенко претензии к России.

"Преодолеть эту ложь можно только с помощью правды и доказательств, — добавил глава Украины. — Для этого нам нужна позиция Международного суда ООН, который даст надлежащую оценку действиям РФ и не оставит им возможности прятаться от ответственности за очередными манипуляциями и криками "это не мы" и "нас там нет".

Порошенко видит особый символизм в том, что МС ООН назначил прием этих документов на 12 июня — День России.

Украина 16 января 2017 года подала в Международный суд ООН иск, в котором обвинила Россию в нарушении Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации. Международный суд ООН 19 апреля того же года частично удовлетворил требование Украины по установлению обеспечительных мер в отношении РФ. В частности, суд постановил, что Россия по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации должна воздержаться от ущемления прав крымских татар и обеспечить доступ к образованию на украинском языке в Крыму. По Конвенции о противодействии финансированию терроризма суд заявил об отсутствии необходимости установления обеспечительных мер.