07.03.2018, 15:48

Украина внесла в черный список Фрейндлих, Буйнова, Долину, Маршала, Баширова и Guf-а

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ИТАР-ТАСС
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Larisa Dolina
Larisa DolinaFoto: Pavel Golovkin, AP Photo

Министерство культуры Украины на основании обращения службы безопасности расширило перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны, включив в него двух российских актеров и пять музыкантов.

"Согласно приказу, в обновленный перечень лиц вошли российские музыканты Александр Миньков (Александр Маршал), Алексей Долматов (Guf), Виктория Цыганова, Александр Буйнов и Лариса Долина, а также актеры Александр Баширов и Алиса Фрейдлих", — отметили в ведомстве.

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В настоящее время в черный список внесены более 130 человек. В нем, в частности, уже числятся Никита Михалков, Надежда Бабкина, Михаил Боярский, режиссер Евгений Гришковец, Станислав Говорухин, Людмила Чурсина, Дмитрий Певцов, Василий Лановой, сербский кинорежиссер Эмир Кустурица и художник и скульптор Зураб Церетели.

Перечень лиц, создающих, по мнению украинской стороны, угрозу национальной безопасности, составляет минкультуры Украины на основании обращений совета национальной безопасности и обороны, службы безопасности, нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

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