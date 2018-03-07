Украина внесла в черный список Фрейндлих, Буйнова, Долину, Маршала, Баширова и Guf-а

Министерство культуры Украины на основании обращения службы безопасности расширило перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны, включив в него двух российских актеров и пять музыкантов.

"Согласно приказу, в обновленный перечень лиц вошли российские музыканты Александр Миньков (Александр Маршал), Алексей Долматов (Guf), Виктория Цыганова, Александр Буйнов и Лариса Долина, а также актеры Александр Баширов и Алиса Фрейдлих", — отметили в ведомстве.

В настоящее время в черный список внесены более 130 человек. В нем, в частности, уже числятся Никита Михалков, Надежда Бабкина, Михаил Боярский, режиссер Евгений Гришковец, Станислав Говорухин, Людмила Чурсина, Дмитрий Певцов, Василий Лановой, сербский кинорежиссер Эмир Кустурица и художник и скульптор Зураб Церетели.

Перечень лиц, создающих, по мнению украинской стороны, угрозу национальной безопасности, составляет минкультуры Украины на основании обращений совета национальной безопасности и обороны, службы безопасности, нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.