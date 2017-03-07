Украина против России: конфликт дошел до высшего суда ООН

Яркие люстры и витражные окна, через которые льется свет в судебную палату Дворца мира в Гааге - вполне подходящая величественная арена для процесса, который может стать ключевым моментом в затянувшемся конфликте, пишет Русская служба Би-би-си.

Студенты, репортеры, дипломаты и представители обеих сторон конфликта занимают места в зале суда, чтобы стать свидетелями исторического момента.

Впервые Международному суду ООН приходится иметь дело с обвинениями отдельного государства в поддержке терроризма.

"Сегодня я стою перед мировым судом и прошу у вас защиты", - так начала свою речь глава украинской делегации, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

Она заявила судьям, что у Киева нет сомнений в том, откуда поступает вооружение сторонникам самопровозглашенных "народных республик" Донбасса. Она также сказала, что ставки в этом конфликте все время повышаются и, несмотря на инцидент со сбитым над восточной Украиной рейсом MH17, Россия не прекратила поддержку терроризма.

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Украина пытается убедить Международный суд ООН в необходимости введения срочных временных мер с тем, чтобы не допустить дальнейшего усугубления или расширения конфликта и предотвратить дальнейшее "культурное давление".

Украина, которая в ходе конфликта уже потеряла более 10 тысяч человек, апеллирует к двум международным конвенциям, подписанным и - по словам украинских представителей - нарушенным Россией. Это конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Защитить культурное наследие

Еще в январе Украина передала в Международный суд ООН 45-страничный обвинительный протокол, в котором обвиняет Россию в совершении террористических актов и нарушении прав человека.

Елена Зеркаль сказала судьям, что Москва использует советский подход при нарушении прав человека. Россия, по ее словам, "подавляет несогласных с властью" и "нарушает права миллионов украинских граждан, включая в некоторых случаях право на жизнь".

По словам Зеркаль, юридическое вмешательство Международного суда необходимо для того, чтобы защитить культурное наследие этнических украинцев, проживающих в Крыму.

Россия аннексировала Крым в марте 2014 года после стремительно проведенного под контролем российских военных референдума, легитимность которого Украина и большинство стран-членов ООН не признают. Конфликт вокруг полуострова стал одной из причин введения против России санкций со стороны стран Запада.

Россия объясняет аннексию Крыма, в частности, необходимостью защитить живущих на полуострове этнических русских от дискриминации.

Москва также последовательно отрицает свою причастность к вооруженному конфликту на востоке Украины и к катастрофе самолета Malaysia Airlines.

Апелляция к прецеденту

Один из важных моментов этого судебного процесса заключается в том, что Россия в нем участвует, в отличие от многих других судов, которые российская сторона обычно игнорирует.

Объявление Кремля о том, что Россия выходит из Международного уголовного суда (когда-то подписав, но так и не ратифицировав Римский статут) было воспринято как символический щелчок по носу официального Киева после того, как прокурор МУС сравнил аннексию Крыма с "бессрочной оккупацией".

Украина подала несколько исков против России в Европейский суд по правам человека, однако российский Верховный суд оставляет за собой право последнего слова по любому решению ЕСПЧ.

Ожидается, что Россия будет оспаривать юрисдикцию Международного суда ООН. И тут уже есть прецедент.

При рассмотрении похожего иска, когда Грузия обвиняла Россию в нарушении той же конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Международный суд ООН в конечном итоге согласился с тем, что это дело не подпадает под мандат суда.

Украина также призвала Россию выплатить компенсацию за "террористические акты", включая сбитый в июле 2014 года малазийский "боинг" MH17.

Родственники погибших в катастрофе MH17 ждут

Среди тех, кто следит за начавшимся в Гааге заседанием Международного суда ООН - родственники некоторых из погибших 298 пассажиров и членов экипажа рейса MH17. Как заключили голландские следователи, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур Boeing-737 был сбит прибывшим из России "Буком", который был выпущен с территории, находившейся под контролем пророссийских сепаратистов на востоке Украины.

Ханс де Борст потерял своего единственного ребенка, 17-летнего сына Элсемика. Он неоднократно призывал президента Путина выдать подозреваемых в запуске "Бука".

Силене Фредрикс, чей сын тоже находился на борту самолета, не питает особых иллюзий по поводу того, что совершившие это преступление будут наказаны, но она все равно с надеждой следит за каждым судом.

Суд может затянуться на годы

С начала конфликта на востоке Украины прошло уже почти три года; есть ощущение того, что решение необходимо найти как можно скорее.

По словам украинских властей, уже после их обращения в Международный суд ООН "российские ракеты продолжают сыпаться на жилые кварталы".

Сможет ли этот судебный процесс к восстановлению мира на Украине?

Судьи, среди которых есть и один гражданин России, на протяжении нескольких дней будут заслушивать позиции сторон, прежде чем вынести свое первое решение о том, стоит ли вводить какие-либо временные меры. Киев хочет, чтобы одной из таких мер стало "немедленное и безоговорочное прекращение всякой поддержки незаконных вооруженных формирований, которые совершают акты терроризма на Украине".

Сам же процесс рассмотрения иска по существу может затянуться на годы.

Вердикт Международного суда ООН окончательный и обладает обязательным характером, однако у суда нет никаких возможностей добиться исполнения принятых им решений.

Украинская делегация призвала суд к действию, сказав, что конфликт зашел в тупик, все дипломатические пути решения исчерпаны, тогда как через украино-российскую границу по-прежнему идет поток оружия и денег.

Украинские представители предупредили собравшихся во Дворце мира в Гааге, что "Украина не может бесконечно сидеть сложа руки и пировать во время чумы".