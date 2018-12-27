Украина продлила запрет на въезд мужчин из России, несмотря на отмену военного положения

"[Представитель Совета национальной безопасности и обороны] также сообщил, что ”с начала введения военного положения не допущен въезд на территорию Украины 1616 граждан РФ, в том числе в областях, где введено военное положение — 866", — сообщает УНИАН.

Въезд мужчин из России на Украину был ограничен месяц назад в рамках военного положения. Оно было отменено днем 26 декабря.

Российские мужчины в возрасте от 16 до 60 лет могут въехать на Украину только при наличии ”гуманитарных оснований”, например, если им необходимо посетить похороны.