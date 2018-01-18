Украина признала Россию ”страной-оккупантом”

Верховная Рада Украины приняла закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия признается ”страной-оккупантом”. Об этом сообщает ”Страна.ua”.

Принятие законопроекта №7163 ”Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях” поддержали 280 депутатов при необходимых 226. 36 высказались против, еще 2 воздержались. 33 депутата не голосовали. Всего в зале присутствовал 351 депутат.

Документ должен подписать президент Украины Петр Порошенко. Он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.

Закон определяет временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской области части этих регионов, над которыми был установлен контроль ”вооруженных формирований Российской Федерации”, а также ”оккупационной администрации России”. ”Временная оккупация Россией территорий Украины, независимо от ее продолжительности, является незаконной и не создает для РФ никаких территориальных прав”, — сказано в документе. Также он позволяет вводить войска, применять вооруженные формирования в любой период и на неопределенный срок, дает президенту полномочия объявлять военное положение. Кроме того, на Россию возлагается ответственность за ”моральный и материальный ущерб, нанесенный Украине, ее органам государственной власти и местного самоуправления”.