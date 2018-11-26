Украина привела армию в полную боеготовность

Издание ”Гордон.ua” разъясняет юридическую сторону введения военного положения: ”Согласно положениям закона, введение режима военного положения проходит в три этапа. Сначала Совет нацбезопасности и обороны вносит на рассмотрение президента представление о введении ВП. Затем это решение президент вводит в действие своим указом. В течение двух дней Верховная Рада должна утвердить указ главы государства. После утверждения парламентом указ президента немедленно распространяется в СМИ”.

Россия в связи с инцидентом в Керченском проливе потребовала проведения 26 ноября экстренного заседания Совета безопасности ООН.