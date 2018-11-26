26.11.2018, 07:00

Украина привела армию в полную боеготовность

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rus.delfi.ee
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Petro Porošenko terrorivastase operatsiooni staabis
Petro Porošenko terrorivastase operatsiooni staabisFoto: Sergei Bobok, AFP/Scanpix

Вооруженные силы Украины приведены в состояние полной боевой готовности, сообщает Минобороны страны, ссылаясь на решение Совета национальной безопасности и обороны.

Такой же приказ отдан личному составу Службы безопасности Украины, передает "Медуза".

”Усилены контрразведывательные меры для недопущения на территории Украины других провокаций спецслужб РФ и дестабилизации ситуации внутри страны”, — говорится в заявлении пресс-службы СБУ.

26 ноября корабли ВМФ России захватили три украинских корабля в Керченском проливе. Пограничная служба ФСБ обвинила украинских моряков в нарушении морской границы. Украина назвала действия России актом агрессии.

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Из-за ситуации в Керченском проливе президент Украины Петр Порошенко предложил ввести на Украине военное положение сроком на 60 суток. Соответствующий законопроект рассмотрит в понедельник Верховная рада Украины. При этом он подчеркнул, что это не означает, что Украина будет вести наступательные военные действия.

Издание ”Гордон.ua” разъясняет юридическую сторону введения военного положения: ”Согласно положениям закона, введение режима военного положения проходит в три этапа. Сначала Совет нацбезопасности и обороны вносит на рассмотрение президента представление о введении ВП. Затем это решение президент вводит в действие своим указом. В течение двух дней Верховная Рада должна утвердить указ главы государства. После утверждения парламентом указ президента немедленно распространяется в СМИ”.

Россия в связи с инцидентом в Керченском проливе потребовала проведения 26 ноября экстренного заседания Совета безопасности ООН.

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